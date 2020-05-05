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ABD ve İngiltere’de Corona Odaklı Projelere Siber Saldırı Girişimi

05.05.2020 18:52 | Son Güncelleme

Amerikan ve İngiliz siber güvenlik birimleri İngiltere ve ABD’de Corona virüsüne karşı çalışmalar yürüten sağlık ve araştırma kurumlarına yönelik ‘şifre kırma’ girişimleri tespit edildiği bu nedenle tüm çalışanlardan şifrelerini değiştirmesi istendiği bildiriliyor

ABD ve İngiltere’de Corona Odaklı Projelere Siber Saldırı Girişimi

Amerikan ve İngiliz siber güvenlik birimleri İngiltere ve ABD’de Corona virüsüne karşı çalışmalar yürüten sağlık ve araştırma kurumlarına yönelik ‘şifre kırma’ girişimleri tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer açıklamada, söz konusu kurumlarda çalışanlara tüm dijital program şifrelerini değiştirmeleri çağrısında bulundu.

"Kişisel bilgilere erişim çabası"

5 Mayıs, Salı günü ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Teşkilatı’ndan (CISA) yapılan resmi açıklamada, Corona virüsünün tedavisi için çalışmalarda bulunan kurumların hesaplarına yönelik tespit edilen saldırı girişimlerinin ‘gelişmiş ısrarcı tehdit unsuru’ niteliğinde olduğu belirtildi. Yetkililer, tehdit oluşturan grupların kurumların dijital hesaplarındaki kişisel bilgilere ve fikri mülkiyet kapsamındaki bilgilere erişme çabasında olduklarını aktardı.

"Corona virüsüyle ilgili çalışa yürüten üniversiteler de hedefte"

İngiltere’de Ulusal Siber Güvenlik Merkezi’nden (NCSC) yapılan açıklamada Corona virüsüyle ilgili proje ve araştırmaların yürütüldüğü üniversiteler de dahil çeşitli kurumlara yönelik siber saldırı girişimlerinin ciddi oranda arttığı belirtildi.

NCSC Operasyon Müdürü Paul Chichester, “İngiltere’nin sağlık ve araştırma hizmeti sunan kuruluşlarının Corona virüsü salgını döneminde siber saldırılardan korunmasını sağlamaya tamamen odaklanmış durumdayız” dedi ve ekledi: “Ancak bunu yalnız yapamayız. Sağlık politikasını yürütenlere ve araştırmacılara, kendilerini özellikle şifre kırma girişimlerinden korumaları için gerekli adımları atmalarını tavsiye ediyoruz.”

ABD’deki CISA yetkilisi Bryan Ware de, siber saldırılara karşı İngiltere’deki NCSC yetkilileriyle işbirliği içinde olduklarını aktardı. Yetkililer, saldırıların hedefinde olan kuruluşlardaki çalışanların tüm şifrelerini daha zorlu hale getirmek koşuluyla değiştirmeleri gerektiğini vurguluyor.

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