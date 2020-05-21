ABD ve İngiltere’de Köpeklere “Corona Kokusu Alma” Eğitimi

Koku yeteneği insandan çok daha üstün olan köpeklerin Corona virüsünü koklayarak tespit etmesi mümkün mü? Bilim adamları köpeklerin insanlardan 10 bin ile 100 bin kat daha iyi koku aldığını söylüyor. Özellikle Bloodhound, Beagle ve Golden Retriver türü köpekler güçlü koku yetenekleriyle, Alman çoban köpekleri de patlayıcıların ve yasa dışı uyuşturucu maddelerin tespit edilmesinde kullanılmalarıyla biliniyor. Laboratuvarlarda da birçok köpek sıtma, kanser ve Parkinson gibi hastalıkları idrar ve salya örneklerini koklayarak tespit ediyor.

Washington eyaletindeki PADs for Parkinsons adlı kurum, köpekleri bu nörolojik hastalığın koku yoluyla tespit edilmesi için eğitiyor. Parkinson’u tespit edebilen bir test henüz yok.

Parkinson teşhisinde köpekler nasıl rol alıyor?

Programın direktörü Lisa Holt, bir köpeğin Parkinson hastalığını koklayarak tespit etmeye başlamadan önce en az 400 kez Parkinson kokusuna maruz kalması ve haftalar süren bir eğitimden geçmesi gerektiğini söylüyor.

Yıllar süren araştırmaların ardından, bazı kişilerin erken evrede Parkinson olup olmadığını belirlemek için köpeklerin değerlendirmesi kullanılmaya başlanmış. Bu kişiler üzerlerinden birkaç gün boyunca çıkartmadıkları, vücudun salgılarını çeken bir tişörtü laboratuvara teslim ediyor. Köpekler de bu tişörtleri koklayarak kişinin Parkinson olup olmadığını anlamaya çalışıyor.