HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ABD ve İngiltere’de Köpeklere “Corona Kokusu Alma” Eğitimi

ABD ve İngiltere’de Köpeklere “Corona Kokusu Alma” Eğitimi

21.05.2020 21:40 | Son Güncelleme

Koku yeteneği insandan çok daha üstün olan köpeklerin Corona virüsünü koklayarak tespit etmesi mümkün mü? Bilim adamları köpeklerin insanlardan 10 bin ile 100 bin kat daha iyi koku aldığını söylüyor

ABD ve İngiltere’de Köpeklere “Corona Kokusu Alma” Eğitimi

Koku yeteneği insandan çok daha üstün olan köpeklerin Corona virüsünü koklayarak tespit etmesi mümkün mü? Bilim adamları köpeklerin insanlardan 10 bin ile 100 bin kat daha iyi koku aldığını söylüyor. Özellikle Bloodhound, Beagle ve Golden Retriver türü köpekler güçlü koku yetenekleriyle, Alman çoban köpekleri de patlayıcıların ve yasa dışı uyuşturucu maddelerin tespit edilmesinde kullanılmalarıyla biliniyor. Laboratuvarlarda da birçok köpek sıtma, kanser ve Parkinson gibi hastalıkları idrar ve salya örneklerini koklayarak tespit ediyor.

Washington eyaletindeki PADs for Parkinsons adlı kurum, köpekleri bu nörolojik hastalığın koku yoluyla tespit edilmesi için eğitiyor. Parkinson’u tespit edebilen bir test henüz yok.

Parkinson teşhisinde köpekler nasıl rol alıyor?

Programın direktörü Lisa Holt, bir köpeğin Parkinson hastalığını koklayarak tespit etmeye başlamadan önce en az 400 kez Parkinson kokusuna maruz kalması ve haftalar süren bir eğitimden geçmesi gerektiğini söylüyor.

Yıllar süren araştırmaların ardından, bazı kişilerin erken evrede Parkinson olup olmadığını belirlemek için köpeklerin değerlendirmesi kullanılmaya başlanmış. Bu kişiler üzerlerinden birkaç gün boyunca çıkartmadıkları, vücudun salgılarını çeken bir tişörtü laboratuvara teslim ediyor. Köpekler de bu tişörtleri koklayarak kişinin Parkinson olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Kanseri de koklayarak tespit etmesi için eğitilen köpekler var

California eyaletindeki In Situ Derneği de köpeklerin koku duyusundan yararlanarak bazı kanser türlerini tespit etmeye çalıştığı bir araştırma yürütüyor. Derneğin kurucusu Dina Zaphiris, araştırma kapsamında akciğer ve meme kanserinin erken evrelerinde numunelerin köpeklere koklatılarak hastalığın tespit edilmeye çalışıldığını anlattı. Zaphiris’e göre araştırma köpeklerin kanseri tespit etmekte çoğu zaman mevcut tarama yöntemlerinden daha doğru sonuç verdiğini söyledi.

ABD’de Corona'yı koklayarak tespit etmesi için Labrador Retriever cinsi köpek eğitiliyor

Şimdiyse ABD ve İngiltere’de iki araştırma köpeklerin yeni Corona virüsünü koklayarak tespit etmesi üzerinde çalışıyor.

Pennsylvania Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi’nde sekiz Labrador Retriever türü köpeğe insanlardan alınan numuneler koklatılıyor.

Merkezin direktörü Cynthia Otto, VOA’ya yaptığı açıklamada köpeklerin daha önce Corona virüsünün tespit edilmesinde kullanılmadığını bu nedenle de bu yöntemin kolay mı, yoksa zor mu olacağını söylemenin mümkün olmadığını belirtti. Otto, öncelikle Corona virüsüyle ilişkilendirilen bir kokunun varlığından ve bunun numunelerde tespit edilebildiğinden emin olmak gerektiğini söyledi.

Otto, araştırmasının başarılı olması halinde köpeklerin yaşayan insanların kokusundan hastalığı güvenli ve doğru şekilde tespit edip edemeyeceğine bakacağız’’ diye konuştu.

İngiltere’de de köpeklerin “koklayarak tespit” çalışması yürütülüyor

Benzer bir çalışmaysa Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’nda yürütülüyor. Kurumun hastalıkları önleme merkezi başkanı James Logan, İngiliz yardım grubu Tıbbi Tanı Köpekleri’yle çalışarak altı köpeğin Corona virüsünü koklayarak tespit edip edemeyeceğini inceliyor.

Logan, ‘‘COVID-19 gibi solunum yolu hastalıkları vücudumuzun kokusunu değiştiriyor. Bu yüzden köpeklerin koklayarak bunu tespit etmesi olasılığı yüksek’’ dedi.

“Köpeklerin virüsü tespit edeceklerinden eminiz”

Tıbbi Tanı Köpekleri’nin eş kurucusu Claire Guest, ‘‘Teoride köpeklerin Corona virüsünü tespit edeceklerinden eminiz. Şimdi virüsün kokusunu hastalardan nasıl güvenli şekilde alacağımızı ve bunu köpeklere nasıl koklatacağımızı bulmaya çalışıyoruz’’ diye konuştu.

Guest, ‘‘Amacımız köpeklerin aralarında semptom göstermeyenler de olmak üzere herkesi taramadan geçirmesini sağlayabilmek. Bu hastalığın tespit edilmesinde hızlı, etkili ve müdahalesiz bir yöntem olacak’’ ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalar, dünya çapındaki salgınla mücadelede test ve aşı çalışmalarının yanı sıra köpeklerin koku yetisinin de etkili bir yöntem olabileceğini ortaya koyuyor. Yöntemin kanıtlanması halinde köpekler hastane, havaalanı ve işyerlerinde insanlara Corona testi uygulanmasında kullanılabilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Olta balıkçılarına balon balığı şoku! Olta balıkçılarına balon balığı şoku!
'Komiser Murat' yakayı ele verdi'Komiser Murat' yakayı ele verdi
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

MEB duyurdu! Bir sınav daha ertelendi

Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu

Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

İstanbul'u terk etmişti! 'Nerede yaşıyorsunuz' sorusuna yanıt verdi

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

BDDK'dan altın alımı için yeni karar

MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

MHP'den Ali Babacan'a sert tepki

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

Geliyorlar! Bir kent onları izliyor

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

Korkunç olay! Römorka asılı köpek fotoğrafı paylaştı ve...

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kendini 'Komiser Murat' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

'Komiser Murat' yakayı ele verdi

İstanbul'da kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Kan donduran olay! Parkta baba, oğlunu öldürdü

Antalya'dan acı haber! İki sevgili evlerinin yatak odasında ölü bulundu

Yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu

Antalya'da kız arkadaş kavgası! Otelde bıçak çekti, dehşet saçtı

Antalya'da kız arkadaş kavgası! Otelde bıçak çekti, dehşet saçtı

Bu mahalleyi sahura 5 çocuk annesi kaldırıyor

Bu mahalleyi sahura 5 çocuk annesi kaldırıyor

Mercan Dağları'nın hüzün çiçeği! Ters laleler görsel şölen sunuyor

Mercan Dağları'nın hüzün çiçeği güzelliğiyle büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.