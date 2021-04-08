ABD ve Irak Arasında Kritik Stratejik Diyalog Toplantısı

ABD ve Irak arasında Stratejik Diyalog görüşmelerinin yeni turu video konferans üzerinden düzenlendi. Toplantıdan ABD askerlerinin çekilme sürecine ilişkin somut bir takvim çıkmadı. Görüşmelerin ardından ABD’li ve Iraklı delegelerin yaptıkları açıklamada, Irak’taki ABD güçlerinin eğitim ve danışmanlık rolü üstlendikleri ve bu durumun da ülkedeki muharip güçlerin yeniden konuşlanmasına imkan verdiği belirtildi. Ancak her iki taraftan yapılan açıklamada askerlerin yeniden konuşlanmalarına ilişkin takvimin bir sonraki teknik görüşmelerde belirleneceği kaydedildi. Bir sonraki teknik görüşmelerin ne zaman yapılacağının bilgisi ise verilmedi. Toplantıda ABD heyetine Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Irak heyetine de Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin başkanlık etti. Toplantının ardından iki ülke tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, iki tarafın görüşmede güçlü ikili ilişkilerinin yeniden altını çizdiği belirtildi. Görüşmede, güvenlik ve terörle mücadele, ekonomi, enerji, çevre ve siyasi konularla kültürel ilişkilerin masaya yatırıldığı bilgisi verildi. Açıklamaya göre, Irak heyetinde Kürt Bölgesel Yönetimi’nin temsilcileri de bulundu.

Ortak açıklamada, ABD’nin toplantıda Irak’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve Irak yasama ve yürütme makamlarının kararlarına saygı duyduğunu yeniden vurguladığı belirtildi. ABD ve Irak, Corona virüsü salgınının getirdiği zorluklar ve bunun küresel ekonomide yarattığı hasarın bilinciyle, aralarındaki güçlü ekonomik ortaklığa da tekrar vurgu yaparken, salgınla mücadelede ve su kaynaklarının idaresinde daha fazla işbirliği yapmayı da ele aldı. ABD yönetimi, Irak Federal Hükümeti ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasında bütçe, enerji ve diğer stratejik konularda anlaşmalara varılması hususunda sağlanan ilerlemelerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Güvenlik ve terörle mücadelede işbirliği Güvenlik ve terörle mücadele konusunda ABD ve Irak’ın, ikili güvenlik koordinasyonu ve işbirliğini devam ettirme yönündeki ortak niyetlerini beyan ettiği, iki ülkenin de, “ABD güçlerinin Irak hükümetinin davetiyle, IŞİD’e karşı savaşta Irak Güvenlik Güçleri’ni desteklemek için Irak’ta olduğunu yeniden doğruladıkları” belirtildi.

Açıklamada, Irak Güvenlik Güçleri’nin kapasitesini arttırması temel alınarak, ABD ve Koalisyon güçlerinin misyonunun eğitim ve danışma görevlerine odaklanan bir şekle dönüştüğüne de iki tarafça toplantıda dikkat çekildiği kaydedildi. “ABD ve diğer uluslararası güçlerin, muharip operasyonlardan Irak Güvenlik Güçleri için eğitim, donanım ve yardım sağlamaya geçmesi, stratejik ortaklıklarının başarısını yansıtıyor ve Irak Güvenlik Güçleri’nin IŞİD’in Irak’ın istikrarını bir daha asla tehdit etmemesini sağlama yönünde devam ettirdiği çabalara desteği güvence altına alıyor” denildi. Açıklamada, “Irak Hükümeti, Küresel Koalisyon’un personeli, konvoyları ve diplomatik tesislerini koruma yükümlülüğünü tekrar teyit etti. İki ülke ayrıca, ABD ve Koalisyon personelinin bulunduğu üslerin Irak üsleri olduğunu ve varlık nedenlerinin sadece Irak’ın IŞİD’e karşı çabalarına destek olmak olduğunu vurguladı. İki ülkenin, Küresel Koalisyon’un faaliyetlerinin, Peşmerge dahil Irak Güvenlik Güçleri’nin ihtiyaçlarıyla uyumlu olması ve bu ihtiyaçları uygun biçimde desteklemesini teminen Ortak Askeri Komitesi üzerinden görüşmeleri devam ettirme niyetlerini ortaya koyduğu” belirtildi.