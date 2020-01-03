ABD ve İran aralarındaki gerilimin "nereye kadar gidebileceğini test etmeye çalışıyor"

ZUHAL DEMİRCİ - Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Atay Akdevelioğlu, ABD ve İran'ın aralarındaki gerilimi tırmandırarak birbirini test etmeye çalıştığı, buna karşılık var olan bu gerilimin büyük çaplı savaşa yol açmayacağı görüşünü savundu. Akdevelioğlu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Süleymani'nin öldürülmesinin şok edici olduğunu ve ABD'nin buna cesaret edeceğini tahmin etmediğini belirten Akdevelioğlu, "Süleymani'nin öldürülmesine rağmen Ortadoğu'da ciddi bir çatışma dalgasının yaşanacağını, ABD-İran arasında büyük çaplı çatışmaya girileceğini tahmin etmiyorum." dedi. Akdevelioğlu, İran'ın Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verebileceğine dikkati çekerek, "CENTCOM'un önemli komutanlarına suikast olabilir. Amerikan gemilerine ya da üslerine ciddi bir saldırı da olabilir ama bu tekil olacaktır. Çatışmanın dozunun yükselmesini beklemiyorum." ifadesini kullandı.

Süleymani'nin İran dış politikasını bizzat belirleyen değil, sahada uygulayıcı olduğunun altını çizen Akdevelioğlu, "Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran'ın dış politikasında ciddi kırılma beklemiyorum. İran dış politikasını belirleyen isimler değil, kurumlardır. Karar alma mekanizması kurumsallaşmış bir devletten bahsediyoruz." diye konuştu. - "Ruhani ve Zarif'in güçlü bir rakibi ortadan kalktı" Akdevelioğlu, Süleymani'nin öldürülmesinin asıl etkisinin İran iç politikasında olacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Ruhani ve Zarif'in güçlü ve politik bir rakibi ortadan kalkmış durumda. Bu nedenle Süleymani'nin öldürülmesinin İran iç politikasında uzun vadede sonuçları olabilir." şeklinde konuştu. Bölge ülkelerinin Süleymani'nin öldürülmesine vereceği tepkiye ilişkin Akdevelioğlu, şunları kaydetti: "Süleymani'nin öldürülmesini, Suudi Arabistan liderliğindeki İran karşıtı koalisyon memnuniyetle karşılayacaktır. Hem böyle bir figürün öldürülmesinden hem de ABD'nin artık kendini İran karşıtı koalisyonun ön cephesinde konumlandırmasından memnuniyet duyacaklardır."

- "ABD, İran'ı uluslararası sistemden izole etme konusunda kararlı" İki ülke arasındaki tırmanan gerilimin büyük çaplı bir savaşa yol açmayacağı görüşünü savunan Akdevelioğlu, "İki taraf da nereye kadar gidebileceğini, karşı tarafın neler yapabileceğini test etmeye çalışıyor." dedi. Akdevelioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD bu kadar ileri giderek, 'Ben İran'ın uluslararası sistemden izole edilmesi konusunda çok kararlıyım. İran'daki rejimin yıkılması olmasa bile nihai olarak dönüştürülmesi konusunda kararlıyım.' mesajını tüm aktörlere verecek. Bu mesajı Rusya da Çin de Hindistan da ve İran ile iktisadi olarak ilişki kuran diğer aktörler de alacak. İran da buna karşılık 'Ben buna karşı direneceğim, gerekirse dünyaya bunu pahalıya ödeteceğim.' mesajı vermek için tırmanmayı devam ettiriyor. İki taraf da birbirini caydırmak ya da kazanım elde etmek için değil, diğer aktörlere kararlılık mesajı vermeye çalışıyorlar." ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.