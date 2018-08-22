ABD ve İran Arasında Söz Düellosu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada İran’a uygulanan ABD yaptırımlarının ülke ekonomisi üzerinde ve kamuoyunda önemli etkisi olduğunu kaydetti.

Bolton, İsrail ziyaretinde yaptığı açıklamada “ABD’nin bunun barışçıl şekilde çözülmesini istediğine şüphe yok ancak İran’ın sebep olacağı herhangi bir olağanüstü duruma da hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

ABD’nin bu ay yürürlüğe koyduğu yaptırımlar İran’ın otomobil endüstrisiyle altın ve diğer değerli metallerle yaptığı ticareti ve uluslararası finans piyasalarında hayati öneme sahip dolar satın almasını hedef alıyor.

Kasım ayında bankacılık ve petrol sektörünü hedef alan daha ciddi yaptırımların uygulanması planlanıyor.

ABD’nin yaptırımlarından etkilenecek Avrupa ülkelerine de seslenen Bolton, “İran’la iş yapma ya da ABD’yle iş yapma konusundaki seçimlerinde çok net olmaları lazım. Kasım’da ne olacağını bilemeyiz ancak Trump İran’a maksimum baskı istediği konusunda hep açık konuştu” dedi.