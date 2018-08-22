ABD ve İran Arasında Söz Düellosu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada İran’a uygulanan ABD yaptırımlarının ülke ekonomisi üzerinde ve kamuoyunda önemli etkisi olduğunu kaydetti.
Bolton, İsrail ziyaretinde yaptığı açıklamada “ABD’nin bunun barışçıl şekilde çözülmesini istediğine şüphe yok ancak İran’ın sebep olacağı herhangi bir olağanüstü duruma da hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.
ABD’nin bu ay yürürlüğe koyduğu yaptırımlar İran’ın otomobil endüstrisiyle altın ve diğer değerli metallerle yaptığı ticareti ve uluslararası finans piyasalarında hayati öneme sahip dolar satın almasını hedef alıyor.
Kasım ayında bankacılık ve petrol sektörünü hedef alan daha ciddi yaptırımların uygulanması planlanıyor.
ABD’nin yaptırımlarından etkilenecek Avrupa ülkelerine de seslenen Bolton, “İran’la iş yapma ya da ABD’yle iş yapma konusundaki seçimlerinde çok net olmaları lazım. Kasım’da ne olacağını bilemeyiz ancak Trump İran’a maksimum baskı istediği konusunda hep açık konuştu” dedi.
“ABD’nin politikası İran’da rejimi değiştirmek değil” diyen Bolton, “Bizim istediğimiz rejimin davranış biçiminde büyük değişiklik olması” ifadelerini kullandı.
“ABD için savaşın bedeli yüksek olur”
İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakınlığıyla bilinen Ahmet Hatemi ise Kurban Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada İran’la savaşın bedeli ABD için çok yüksek olacaktır” dedi.
Hatemi, “Eğer bu ülkeye zarar verecek olurlarsa ABD ve bölgedeki müttefiki siyonist İsrail hedef alınacaktır” ifadelerini kullandı.
İran Devrim Muhafızları: “Baskılara boyun eğmeyeceğiz”
Bolton’un açıklamalarının ardından İran Devrim Muhafızları’ndan da tepki geldi. Açıklamada İran’ın savunma kapasitesini geliştirmeye devam edeceği ve füze programıyla ilgili baskılara boyun eğmeyeceği belirtildi.
Tasnim haber ajansına göre açıklamada “İran’ın füze programı düşmanları için ana sorunlardan biri haline dönüştü, özellikle de ABD, siyonist İsrail ve Suudi yöneticiler için. Savunma kapasitemizi arttırmak, silahlı kuvvetlerimizin ana stratejisi olmaya devam edecek” denildi.
Salihi: “ABD’nin yerini İngiltere alacak”
Diğer taraftan İran Atom Enerjisi Dairesi Başkanı Ali Ekber Salihi, ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından İngiltere’nin bir reaktörü yeniden tasarlamak üzere Tahran’a yardım edeceğini söyledi.
Trump’ın çekildiği uluslararası anlaşmaya göre ABD ve Çin’den uzmanlar İran’a Arak nükleer reaktörünün ürettiği plütonyum oranını azaltmak için devreye girecekti. Devlet televizyonuna konuşan Salihi anlaşmadan çekilen ABD’nin yerini İngiltere’nin alacağını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs ayında İran’la yapılan anlaşmadan çekildiğini açıklamış nedenininse anlaşmanın İran’ı nükleer silah üretmekten caydırmak için yetersiz kalması olduğunu söylemişti. Avrupalı ülkeler İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya tarafından da imzalanan anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor.
İran siyaseti hakkında son söze sahip isim olan ruhani lider Hamaney, geçen hafta İran’ın askeri kudretinden dolayı ABD’nin olası bir çatışmadan kaçınması gerektiğini söylemişti.
Hamaney, “Savaş olmayacak, Biz hiçbir zaman bir savaş başlatmadık. Olsa da İran ordusuyla başa çıkamazlar” demişti.
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