'ABD ve İran Arasındaki Görüşmelerde Koz Olarak Kullanıldım'

Jason Rezaian, İran asıllı bir Amerikalı gazeteci. Annesi Amerikalı, babası İranlı. Kendisi 1976 Amerika doğumlu. Yaşadıklarına rağmen İran’a duyduğu sevgi eksilmemiş.

Rezaian 2014 yılında, Washington Post gazetesinin Tahran temsilcisiyken İranlı yetkililerce casusluk suçlamasıyla tutuklandı ve yargılandı. Meşhur Evin Cezaevi’nde iki aya yakın bir süre tecritte tutulan Rezaian, bir buçuk yılı aşkın tutukluluğun sonunda 2016 yılında serbest bırakılarak Amerika’ya gönderildi.

Cezaevi ve yargı sürecindeki deneyimlerini “Prisoner

