ABD ve İran'dan Beklenmedik Tutuklu Takası

ABD ve İran, uzun bir aradan ilk defa tutuklu takası yaptı. Başkan Donald Trump, casusluk suçlamalarıyla üç yıldır İran’da hapis yatan Çin asıllı ABD vatandaşı Xiyue Wang'ın ABD’ye dönüyor olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yaptırımları ihlal ettiği iddiasıyla ABD'de tutuklu bulunan İranlı bilim adamı Mesud Süleymani’nin serbest bırakıldığını duyurdu.

Takas İsviçre’de gerçekleşti. ABD’nin İran özel temsilcisi Brian Hook, Süleymani’yi Zürih’e getirdi. Süleymani’yi İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif karşıladı.

Hook daha sonra Wang’i alarak Almanya’nın Landstuhl kentindeki Amerikan askeri tıp merkezine götürdü. Wang’in sağlık kontrolleri için birkaç gün Almanya’da kaldıktan sonra ABD’ye gideceği öğrenildi.

Beyaz Saray’ın yayımladığı açıklamada Trump, Süleymani’ye değinmedi ancak Wang’ın serbest bırakılmasına arabuluculuk ettiği için İsviçre hükümetine teşekkür etti.

Trump, ‘’Tutsak edilen Amerikalılar’ın özgürlüklerine kavuşturulması yönetimim için hayat önemde ve deniz aşırı ülkelerde hukuksuzca esir tutulan vatandaşlarımızın tümünün evlerine getirmek için sıkı çalışmamızı sürdüreceğiz’’ ifadelerini kullandı.