ABD ve İsrail Arasında 3,1 Milyar $'lık Askeri Anlaşma

İsrail, ABD’den 12 CH-53K helikopteri, ve iki adet Boeing KC-46 yakıt ikmal uçağı satın almak üzere anlaşma imzaladı. İsrail Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı anlaşmanın, yaklaşık 3,1 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

İsrail Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, söz konusu anlaşma İsrail’in hava savunma kapasitesini yenileme girişimleri kapsamında yapıldı. Anlaşma İsrail’e arzu etmesi durumunda 6 helikopter daha satın alma opsiyonu sunuyor.

Anlaşma uyarınca ilk helikopterler İsrail’e 2026 yılında teslim edilecek. Yakıt ikmal uçağının teslimatının da 2025 yılında önce yapılması beklenmiyor.

İsrail Hava Kuvvetleri, 4 adet daha satın almak istediği yakıt ikmal uçağının teslimatının, mümkün olduğunca kısa sürede yapılmasını istediğini açıkladı.

İsrail medyası da özellikle İran’a karşı olası bir hava harekatında yakıt ikmal uçaklarının son derece önemli bir rol oynayacağını belirtiyor.

