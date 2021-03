ABD ve İsrail'in skandal haritasında 'Gökçeada - Bozcaada' detayı!

ABD'nin İsrail Büyükleçisi Jonathan Shrier, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'le çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

İkilinin arkasında yer alan skandal harita gündeme anında bomba gibi düştü. İsrail-Avrupa Doğalgaz Hattı'nı gösteren haritada Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye değil, Yunanistan'a ait olarak gösterildi.

Yunan haber sitesi Pentapostagma'da yer alan haberde "İsrail haritası: Bozcaada ve Gökçeada Yunanistan'a aittir!" başlığı kullanıldı.

Thank you, Energy Minister @steinitz_yuval and team for hosting our visit today, and for the productive discussions of U.S.-Israeli cooperation through the Clean Energy Finance Task Force and other important regional energy security issues. pic.twitter.com/ckGNWFYcEy