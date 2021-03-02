ABD ve İsrail'in skandal haritasında 'Gökçeada - Bozcaada' detayı!

ABD'nin İsrail Büyükleçisi Jonathan Shrier, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'le çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

İkilinin arkasında yer alan skandal harita gündeme anında bomba gibi düştü. İsrail-Avrupa Doğalgaz Hattı'nı gösteren haritada Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye değil, Yunanistan'a ait olarak gösterildi.

Yunan haber sitesi Pentapostagma'da yer alan haberde "İsrail haritası: Bozcaada ve Gökçeada Yunanistan'a aittir!" başlığı kullanıldı.

Thank you, Energy Minister @steinitz_yuval and team for hosting our visit today, and for the productive discussions of U.S.-Israeli cooperation through the Clean Energy Finance Task Force and other important regional energy security issues. pic.twitter.com/ckGNWFYcEy — Chargé d’Affaires Jonathan Shrier (@USAmbIsrael) March 1, 2021

Skandal haberin devamında ise "Harita jeopolitik bir "satranç tahtası" olarak değerlendirildi ve yukarı ve aşağı yönlerde değişiklik yapılarak, Bozcaada ve Gökçeada tekrar Yunan renkleriyle sunulunca Türkler şoke oldu!" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Amerikalı büyükeçli Jonathan Schrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile bir görüşme yaptı; görüşmede Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik meselelerinin yanı sıra enerji meseleleri de görüşüldü sözleri yer alırken "İkili, Doğu Akdeniz boru hattının bir haritasının önünde fotoğraflandı. İsrail Enerji Bakanlığı ile aynı yerde bulunan bu harita, Bozcaada ve Gökçeada adalarını gösteriyor, ancak bunlar Yunanistan'a ait!" gibi skandal cümleler yer aldı.