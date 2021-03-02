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ABD ve İsrail'in skandal haritasında 'Gökçeada - Bozcaada' detayı!

02.03.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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ABD ve İsrail'in skandal haritasında 'Gökçeada - Bozcaada' detayı!

Doğu Akdeniz'de yaşanan krizi tırmandıran Yunanistan'dan bir skandal hamle daha geldi. Fransa, Mısır, ABD ve İsrail gibi ülkeleri yanına çekmek için sürekli hamleler yapan Yunanistan bu kez de ABD ve İsrail'le birlikte 'harita' krizine neden oldu.

ABD'nin İsrail Büyükleçisi Jonathan Shrier, Enerji Bakanı Yuval Steinitz'le çekilmiş fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı.

İkilinin arkasında yer alan skandal harita gündeme anında bomba gibi düştü. İsrail-Avrupa Doğalgaz Hattı'nı gösteren haritada Bozcaada ve Gökçeada Türkiye'ye değil, Yunanistan'a ait olarak gösterildi.

Yunan haber sitesi Pentapostagma'da yer alan haberde "İsrail haritası: Bozcaada ve Gökçeada Yunanistan'a aittir!" başlığı kullanıldı.

Skandal haberin devamında ise "Harita jeopolitik bir "satranç tahtası" olarak değerlendirildi ve yukarı ve aşağı yönlerde değişiklik yapılarak, Bozcaada ve Gökçeada tekrar Yunan renkleriyle sunulunca Türkler şoke oldu!" ifadeleri kullanıldı.

Haberde Amerikalı büyükeçli Jonathan Schrier, İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz ile bir görüşme yaptı; görüşmede Doğu Akdeniz bölgesindeki güvenlik meselelerinin yanı sıra enerji meseleleri de görüşüldü sözleri yer alırken "İkili, Doğu Akdeniz boru hattının bir haritasının önünde fotoğraflandı. İsrail Enerji Bakanlığı ile aynı yerde bulunan bu harita, Bozcaada ve Gökçeada adalarını gösteriyor, ancak bunlar Yunanistan'a ait!" gibi skandal cümleler yer aldı.

Yunan haber sitesi "İsraillilerin bu adalarda neler olup bittiğini bilmediğini ve iki ülke arasında aylardır şiddetli bir çatışma çıktığı için kesinlikle Ankara'yı rahatsız etmek istediklerini düşünmüyoruz." derken bu hamleyi Netenyahu'nun Ankara'ya karşı yürütmeye çalıştığı psikolojik savaşın bir parçası olarak değerlendirdi.

Skandal haritanın haberleştirildiği metinde benzer bir haritanın birkaç ay önce de yayınlandığı hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada İsrail

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