ABD ve İsrail’den ilhak planına bağlılık mesajı

Netanyahu ise ABD’ye İran’a karşı tutumu nedeniyle teşekkür etti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'e yaptığı ziyarette Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu Planı'na bağlılıklarını yineledi. Plan, Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 30'unun İsrail'e verilmesini ve Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmasını öngörüyor.

Pompeo, İsrail'deki temasları öncesinde yaptığı açıklamada Trump'ın "barış vizyonunu" görüşmek üzere İsrail'e gittiğini söylemiş, Ocak ayında açıklanan plan üzerinde "hâlâ çalışılması gerektiğini ve bu noktada aşama kaydettiklerini" belirtmişti.

Pompeo, Başbakan Benyamin Netanyahu ve yakında Başbakan Yardımcılığı görevini devralacak olan Benny Gantz ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada da "ABD'nin İsrail'e bağlılığı hiç bu kadar güçlü olmamıştı" diye konuştu.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan, "İsrail'in COVID-19'la mücadele çabalarına hayran kaldım. Ülkelerimiz, yalnızca ortak değerlerimiz tabanında değil, aynı zamanda bu pandeminin etkisini dindirme noktasındaki kararlılığımız temelinde birlik içerisindedir. Halklarımızın güvenlik ve refahını hedef alan tüm tehditlerle birlikte yüzleşeceğiz" diye konuştu. Pompeo, görüşmelerde COVID-19 ile ortak mücadelenin yanı sıra "İran'ın bölge ve dünyadaki tehlikeli faaliyetlerine karşı ortak hareketin" de ele alındığını kaydetti.