ABD ve İsrail'in UNESCO'dan ayrılması

İSTANBUL, (DHA)- ABD ve İsrail, UNESCO’nun İsrail karşıtı önyargıları güçlendirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan resmi olarak ayrıldı. Ayrılma neticesinde UNESCO’nun 80 milyon dolarlık geliri kesildi.

ABD’nin UNESCO’dan ayrılma kararını 2017’de duyurduğunu ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim Kürsüsü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özüm Sezin Uzun, İsrail’in ABD ile birlikte çekilme kararı alması, aslında Filistin’in 2011 yılında UNESCO’ya tam üye olmasıyla başlayan bir süreç olup UNESCO tarafından Filistin’deki El-Halil kentindeki Eski şehri dünya kültür mirası listesine ekleme kararının da alınmasıyla nihayete ermiştir. Böylece, İsrail UNESCO kararlarını, Filistin’e ayrı bir devlet statüsü verildiği gerekçesiyle eleştirerek UNESCO’dan ayrılma kararı aldı” diye konuştu.

UNESCO’NUN 80 MİLYON DOLARLIK GELİRİ KESİLDİ

ABD’nin UNESCO’dan ayrılmasını ABD’nin hegemonyası ve küresel politikaları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen İAÜUNESCO Sürdürülebilir Barış İçin Eğitim Kürsüsü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özüm Sezin Uzun, “UNESCO’nun 2018-2019 yılı toplam bütçesi 1.2 milyar dolar olup, bunun 595 milyon doları üye devletlerin ödemelerinden sağlanıyor. 2011 yılındaki kesintilere kadar, UNESCO bütçesine en fazla katkısı olanABD’nin ayrılmasıyla UNESCO’ya 80 milyon dolarlık yani bütçesinin yüzde 22’lik bölümü, kesilmiş oldu. UNESCO’nun finansal kaynaklarında azalma olması, elbette faaliyetlerine olumsuz yansıyacak” dedi.