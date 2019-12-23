ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları, Kuzey Kore’yi görüşecek

Washington’daki diplomatik kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, Japon mevkidaşı Toshimitsu Motegi ile Kuzey Kore konusunu görüşmek üzere bir araya geleceğini ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi’nin ABD-Kuzey Kore arasında artan gerginliği değerlendirmek üzere bir araya gelebileceği belirtildi. Ocak ayı ortasında ABD’de gerçekleşmesi beklenen görüşme için resmi çabaların sürdüğünü kaydeden Washington’daki diplomatik kaynaklar, görüşmede Kuzey Kore’nin durumunun değerlendirilmesi ve nükleersizleşmeyi teşvik için atılacak adımların ele alınmasının beklendiğini kaydetti.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın da Ocak ayı ortasında ABD’yi ziyaret planı yaptığı belirtilirken, Motegi ve Kang’ın aynı tarihte ABD’ye gitmeleri halinde, üç ülkenin dışişleri bakanlarının, sürpriz bir şekilde bir araya gelebileceği ifade edildi.

