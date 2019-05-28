HABER

ABD ve Japonya'dan Askeri İşbirliği Vurgusu

28.05.2019 18:34 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump dört günlük Japonya ziyaretini tamamladı. İki ülkenin liderleri arasında yapılan görüşmelerde, ABD-Japonya ikili askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı

ABD ve Japonya'dan Askeri İşbirliği Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump dört günlük Japonya ziyaretini tamamladı. İki ülkenin liderleri arasında yapılan görüşmelerde, ABD-Japonya ikili askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe Salı günü Başkan Trump’ı Japon helikopter gemilerinden birinin güvertesinde ağırladı. Aynı geminin kısa bir süre sonra Amerikan yapımı F-35 savaş uçağının kalkış ve iniş pisti olarak kullanılması planlanıyor.

Abe ve Trump yaptıkları açıklamada Çin’den doğrudan bahsetmeseler de, her iki liderin Pekin’deki yönetimin askeri duruşu karşısında endişeli oldukları gözlemlendi.

Abe “bölgedeki güvenlik durumunun gittikçe kötüleştiğinden” bahsederken, Trump da Japonya’nın Amerika’dan 105 adet F-35 Lightning II savaş uçağı daha almış olmasının “her iki ülkenin de bölgede ve bölgenin ötesinde çeşitli tehditlere karşı savunma halinde olmalarını sağlayacağını” söyledi. Trump’ın söz ettiği F-35 jetlerinin her biri yaklaşık 100 milyon dolar değerinde.

Trump daha sonra USS Wasp gemisinde Amerikalı denizci askerlere hitap ederken F-35’lerle ilgili, “Düşmanın bunlarla sorunu var. Bu sorun ne, biliyor musun? Onları göremiyorlar” diye konuştu.

Başbakan Abe’ye yakın bir kaynağın VOA’ye yaptığı açıklamaya göre Japon yetkililer Çin’in bir dizi Japon adasına “gözünü dikmesinden” endişeli. Kimliğini açıklamak istemeyen kişi, “Takım adalarının doğusunda Japon hava gücümüzle birşey yapma ihtiyacı giderek artıyor” dedi.

Trump hem başkanlığı öncesinde emlak müteahhitliği yaptığı dönemde hem de 2016 başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Japonya’yı sıklıkla ticaret konusunda Amerika’yı kullandığı iddialarıyla eleştirmişti. Bu eleştiriler nedeniyle Japon yetkililer Amerika’dan aldıkları desteğin kesilebileceğinden endişeliydi. Trump’ın Japonya ziyareti bu endişeleri belirli bir oranda azaltmış olsa da iki ülke arasında ticari konularda uzlaşmazlıklar hala devam ediyor.

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesiSatın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi
Kılıçdaroğlu: Erdoğan belediye başkanı mı olacak?Kılıçdaroğlu: Erdoğan belediye başkanı mı olacak?
28 Mayıs Amerikan Basınından Özetler28 Mayıs Amerikan Basınından Özetler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Kayıp Ecrin'le ilgili yeni gelişme!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Özlem Yıldız'a 10 yaş küçük sevgili!

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Ünlü şarkıcı emekli oldu; maaşını açıkladı

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Binali Yıldırım'dan 'Ekrem İmamoğlu ile ortak yayın' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Pençe operasyonu' mesajı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Naif Meral öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

Trump, Twitter'dan ateş püskürdü: İran savaşmak istiyorsa...

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı! Ölüm ve çok sayıda yaralı var

Japonya'da ilkokul öğrencilerine bıçaklı saldırı!

Mahmud Abbas çok sert çıktı: Cehenneme kadar yolu var

Mahmud Abbas çok sert çıktı: Cehenneme kadar yolu var

İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail, Suriye'yi vurdu

Avusturya'da Kurz liderliğindeki hükümet düştü

Mecliste güven oyu alamadı, hükümet düştü

Cezaevinde kanlı isyan: En az 15 ölü

Cezaevinde kanlı isyan: En az 15 ölü

Peru'da şaşırtan görüntü! Daha önce de olmuştu

Büyük depremin habercisi mi? Kıyıya vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.