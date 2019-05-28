ABD ve Japonya'dan Askeri İşbirliği Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump dört günlük Japonya ziyaretini tamamladı. İki ülkenin liderleri arasında yapılan görüşmelerde, ABD-Japonya ikili askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Japonya Başbakanı Şinzo Abe Salı günü Başkan Trump’ı Japon helikopter gemilerinden birinin güvertesinde ağırladı. Aynı geminin kısa bir süre sonra Amerikan yapımı F-35 savaş uçağının kalkış ve iniş pisti olarak kullanılması planlanıyor.
Abe ve Trump yaptıkları açıklamada Çin’den doğrudan bahsetmeseler de, her iki liderin Pekin’deki yönetimin askeri duruşu karşısında endişeli oldukları gözlemlendi.
Abe “bölgedeki güvenlik durumunun gittikçe kötüleştiğinden” bahsederken, Trump da Japonya’nın Amerika’dan 105 adet F-35 Lightning II savaş uçağı daha almış olmasının “her iki ülkenin de bölgede ve bölgenin ötesinde çeşitli tehditlere karşı savunma halinde olmalarını sağlayacağını” söyledi. Trump’ın söz ettiği F-35 jetlerinin her biri yaklaşık 100 milyon dolar değerinde.
Trump daha sonra USS Wasp gemisinde Amerikalı denizci askerlere hitap ederken F-35’lerle ilgili, “Düşmanın bunlarla sorunu var. Bu sorun ne, biliyor musun? Onları göremiyorlar” diye konuştu.
Başbakan Abe’ye yakın bir kaynağın VOA’ye yaptığı açıklamaya göre Japon yetkililer Çin’in bir dizi Japon adasına “gözünü dikmesinden” endişeli. Kimliğini açıklamak istemeyen kişi, “Takım adalarının doğusunda Japon hava gücümüzle birşey yapma ihtiyacı giderek artıyor” dedi.
Trump hem başkanlığı öncesinde emlak müteahhitliği yaptığı dönemde hem de 2016 başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Japonya’yı sıklıkla ticaret konusunda Amerika’yı kullandığı iddialarıyla eleştirmişti. Bu eleştiriler nedeniyle Japon yetkililer Amerika’dan aldıkları desteğin kesilebileceğinden endişeliydi. Trump’ın Japonya ziyareti bu endişeleri belirli bir oranda azaltmış olsa da iki ülke arasında ticari konularda uzlaşmazlıklar hala devam ediyor.