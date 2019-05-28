ABD ve Japonya'dan Askeri İşbirliği Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump dört günlük Japonya ziyaretini tamamladı. İki ülkenin liderleri arasında yapılan görüşmelerde, ABD-Japonya ikili askeri işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe Salı günü Başkan Trump’ı Japon helikopter gemilerinden birinin güvertesinde ağırladı. Aynı geminin kısa bir süre sonra Amerikan yapımı F-35 savaş uçağının kalkış ve iniş pisti olarak kullanılması planlanıyor.

Abe ve Trump yaptıkları açıklamada Çin’den doğrudan bahsetmeseler de, her iki liderin Pekin’deki yönetimin askeri duruşu karşısında endişeli oldukları gözlemlendi.

Abe “bölgedeki güvenlik durumunun gittikçe kötüleştiğinden” bahsederken, Trump da Japonya’nın Amerika’dan 105 adet F-35 Lightning II savaş uçağı daha almış olmasının “her iki ülkenin de bölgede ve bölgenin ötesinde çeşitli tehditlere karşı savunma halinde olmalarını sağlayacağını” söyledi. Trump’ın söz ettiği F-35 jetlerinin her biri yaklaşık 100 milyon dolar değerinde.

Trump daha sonra USS Wasp gemisinde Amerikalı denizci askerlere hitap ederken F-35’lerle ilgili, “Düşmanın bunlarla sorunu var. Bu sorun ne, biliyor musun? Onları göremiyorlar” diye konuştu.