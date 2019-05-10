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ABD ve Japonya’dan Kuzey Kore’de işbirliğine devam kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 08:23 | Son Güncelleme

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore’nin nükleersizleşme sürecinde işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Perşembe günü Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.30 dakika süren görüşmede Suga ve Pompeo,Kuzey Kore’deki en son gelişmeleri analiz edeceklerini ve her seviyede işbirliğine devam edeceklerini doğruladı.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Kuzey Kore’nin nükleersizleşme sürecinde işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldı.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga, Perşembe günü Washington’da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
30 dakika süren görüşmede Suga ve Pompeo,
Kuzey Kore’deki en son gelişmeleri analiz edeceklerini ve her seviyede işbirliğine devam edeceklerini doğruladı. İkili ayrıca, BM Güvenlik Konseyi kararlarının Kuzey Kore’de tam olarak uygulanması konusunda da mutabık kaldı.
Kaçırılma sorunu masada
Suga ayrıca, Başbakan Shinzo Abe’nin Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununu çözmek için ön şartlar olmaksızın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile görüşme konusundaki niyetini de Pompeo’ya aktardı. Suga, konunun hızlı çözümü için ABD’den destek istedi.
Okinawa gündemi
Suga, Amerika ziyareti kapsamında ABD Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan ile de görüştü. Pentagon’da gerçekleştirilen görüşmede taşınma süreci halen devam eden Japonya’nın Okinawa Adası’ndaki ABD üssü masaya yatırıldı. Suga’nın, Shanahan’a üssün taşınmasının Japon hükümetinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu aktardığı öğrenildi.
Suga ve Shanahan’ın Futenma Hava İstasyonunu Okinawa’daki Henoko bölgesine taşıma planını istikrarlı bir şekilde uygulama konusunda anlaştıkları kaydedildi.
İşbirliği vurgusu
Gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından gazetecilere bilgi veren Suga, görüşmelerin çok anlamlı olduğunu söyledi. Japonya’nın ABD ve Güney Kore ile işbirliği içinde, Çin ve Rusya ile koordineli olarak Kuzey Kore sorununu çözmeyi umduğunu kaydeden Suga, gerçekleştirdiği toplantıların sonucu olarak, hükümetin Okinawa’daki askeri üssün taşınma süreci konusunda her türlü çabayı göstereceğini de sözlerine ekledi.

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