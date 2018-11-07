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ABD ve Kanada Dışişleri Bakanları Kaşıkçı cinayetini görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 01:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "(Bakanlar) Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki tüm gerçeklerin belirlenmesi ve cinayete karışanların cezalandırılması konusunda da mutabık kaldılar"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kanadalı mevkidaşı Chrystia Freeland'i telefonla arayarak görüştüğü, iki bakanın ortak meselelerin yanı sıra Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki tüm gerçeklerin belirlenmesinde mutabık kaldığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iki bakan arasında gerçekleşen telefon konuşmasına dair yazılı bir açıklama yaptı.

Bakanların birtakım küresel ve iki ülke arasındaki ortak meseleler hakkında konuştuğunu belirten Nauert, "Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki tüm gerçeklerin belirlenmesi ve cinayete karışanların cezalandırılması konusunda da mutabık kaldılar." ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğunda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Nauert ayrıca, İran'a uygulanan yaptırımlar, Nikaragua'nın durumu ile ABD, Kanada ve Meksika arasındaki sınır anlaşmalarının da görüşülen konular arasında olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Cemal Kaşıkçı Chrystia Freeland

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