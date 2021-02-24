ABD ve Kanada'dan '2050'ye Kadar Sıfır Emisyon' Vaadi

Başkan Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana ilk yabancı bir liderle görüşmesini dün teamüllere uygun olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptı. İkili görüşmede, ABD ve Kanada "2050 yılına kadar sıfır karbon emisyonu hedefine ulaşmak için çabalarını iki kat arttırma" konusunda anlaştı.

Corona pandemisi nedeniyle Başkan Joe Biden ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau arasında yapılan toplantı, sanal ortamda gerçekleşti. Biden toplantıya Beyaz Saray'dan, Trudeau ise Ottawa'dan katıldı. Kanada, yeni seçilen ABD başkanlarının genellikle yurt dışında ziyaret ettikleri ilk ülke. Ancak Corona pandemisi, ABD ve Kanada liderleri arasındaki bu geleneksel görüşmenin sanal olarak yapılmasına yol açtı.

Biden ve Trudeau'nun aralarındaki 700 kilometrelik fiziksel mesafeye rağmen birçok konuda fikir birliği içinde oldukları görüldü.

Trudeau’dan Trump’a eleştiri

Kanada Başbakanı Trudeau, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele alanında "Amerikan liderliğini son yıllarda çok özledik" diyerek, 'Önce Amerika' politikası nedeniyle ittifakları ve çok taraflı ilişkileri ihmal eden eski Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirel bir imada bulundu.