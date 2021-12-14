ABD ve Katar’dan Akdeniz’de Türkiye’ye Garanti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika ve Katar’ın Ankara’ya, Exxon Mobil ve Katar Petrol'ün Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı dışında kalacağı garantisi verdiğini açıkladı. Söz konusu açıklama bu şirketlere tartışmalı sularda enerji arama ruhsatı verilmesini izliyor.

Bu ayın başlarında Ankara, yetki alanındaki izinsiz aramalara izin vermeyeceğini bildirerek, Güney Kıbrıs’ı lisans verme yoluyla kıta sahanlığını ihlal etmekle suçlamıştı. İddiayı reddeden Güney Kıbrıs hükümeti geri adım atmadı.

Petrol ve doğal gaz arama ruhsatı, Kıbrıs adasının güneybatısında yer alan ve Güney Kıbrıs'ın ilan ettiği münhasır ekonomik bölgenin 5’nci Parseli’nde verildi. Türkiye bu bölgenin kendi kıta sahanlığıyla örtüştüğünü savunuyor

Çavuşoğlu, bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında Türkiye Büyük Millet Meclis’inde yaptığı açıklamada, "Kim olursa olsun bizim kıta sahanlığımıza bizden izinsiz kimse giremez" diye konuştu.

ABD ve Katar’ın, 5. Parsel’deki bu anlaşma çerçevesinde arama yapan şirketlerin Türkiye’nin kıta sahanlığına girmeyecekleri güvencesi verdiğini söyleyen Çavuşoğlu, bu şirketlerin Türkiye'nin ilan edilen kıta sahanlığının güneyinde kalacaklarını da sözlerine ekledi.

