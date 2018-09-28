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ABD ve Körfez ülkelerinden "Arap NATO'su" görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2018 20:04 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: -"Bakan Pompeo ve dışişleri bakanları, bölgede refah, güvenlik ve istikrarın sağlanması için KİK ülkelerinin katılımıyla Ortadoğu Stratejik İttifakı'nın kurulması konusunda verimli görüşmeler yaptı"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin dışişleri bakanları, "Ortadoğu Stratejik İttifakı" adlı askeri oluşumun inşa sürecini görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında Bahreyn, Mısır, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanlarıyla görüştüğünü ve "Arap NATO'su" olarak adlandırılan "Ortadoğu Stratejik İttifakı-MESA"nın inşa sürecini ele aldıklarını kaydetti.

Nauert, "Bakan Pompeo ve dışişleri bakanları, bölgede refah, güvenlik ve istikrarın sağlanması için Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin katılımıyla Ortadoğu Stratejik İttifakı'nın kurulması konusunda verimli görüşmeler yaptı. Bakan Pompeo, gelecek hafta ve aylarda da bu görüşmeleri sürdürmek istiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Pompeo'nun, DEAŞ ve diğer terörist grupların bitirilmesi, Suriye ve Yemen'e barış ve istikrarın getirilmesi, gelişen ve kapsayıcı bir Irak'ın sağlanması ve İran'ın bölgedeki zararlı faaliyetlerinin durdurulmasının önemini vurguladığını aktaran Nauert, Arap dışişleri bakanlarının, İran’ın bölgeye ve ABD'ye yönelik tehditleriyle mücadele konusunda mutabık olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi, Ortadoğu'da Arap ülkelerinden oluşacak askeri bir yapı oluşturulması teklifi sunmuştu.

NATO örnek alınarak yapılandırılacağı belirtilen bu askeri ittifakın öncelikli misyonu, bölgedeki İran etkisiyle mücadele etmek olacak.

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