'ABD ve Kuzey Kore Yetkilileri Gelecek Hafta Görüşecek’

ABD ve Kuzey Kore arasındaki müzakerelerde Kuzey Kore’nin nükleer programını terk etmesi, karşılığında da ABD’nin ekonomik yaptırımları hafifletmesi için pazarlıklar sürdürülüyor.

Kuzey Kore tarafından yapılan açıklamadaysa tarafların bu hafta sonunda nükleer görüşmelerde aylardır süren anlaşmazlıkları sona erdirmek için müzakereleri yeniden başlatma konusunda fikir birliğine vardıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı açıklamada “Tarafların gelecek hafta bir araya gelmeyi planladıklarını söyleyebilirim” dedi ancak daha fazla ayrıntıya girmedi.

Washington ve Pyongyang’dan yetkililer neredeyse bir yıldır askıda olan nükleer müzakerelerin yeniden başlayabileceği yönünde açıklamalar yaptı. Kuzey Kore tarafı temasların hafta sonunda çalışma grubu düzeyinde başlayacağını bildirirken ABD temasları doğruladı ancak ayrıntı vermedi.

Kuzey Koreli yetkililer geçen ay Başkan Trump’ın Washington’un Pyongyang’la müzakerelerde yeni bir yöntem kullanabileceği şeklindeki açıklamasını övgüyle karşılamıştı. Pyongyang, Kuzey Kore konusundaki sert tutumuyla bilinen şahin görüşlü John Bolton’un Trump’ın güvenlik danışmanlığı görevinden uzaklaştırılması kararını da memnunlukla karşılamıştı. Bolton Kuzey Kore için tek taraflı nükleerden arınma planı “Libya Modeli”ni istiyordu.

Vietnam’daki zirvenin ardından Kuzey Kore agresif söylemini arttırmış ve bir dizi kısa menzilli füze denemesi yapmıştı. Uzmanlar Kuzey Kore’nin bu hamlelerinin müzakerelerin yeniden başlaması halinde elini güçlendirmek amacıyla olduğu yorumunu yapıyor.

Şubat ayında Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de yapılan zirvenin ardından nükleer müzakereler aylardır askıya alınmıştı. Görüşmelerdeki tıkanmanın nedeninin Kuzey Kore’nin nükleer çalışmaları konusunda kısmi sınırlamaya gitmesi karşılığında yaptırımların daha fazla hafifletilmesini istemesi olduğu belirtilmişti.

Kore Merkez Haber Ajansı’na göre Choe, görüşmelerin yeniden başlamasıyla ilgili olumlu konuştu ancak nerede toplanılacağıyla ilgili bilgi vermedi.

Libya’nın 2004 yılında nükleer silahlardan arındırılması Pyongyang tarafından oldukça provokatif bir karşılaştırma olarak görülüyor zira ülkenin o dönemki lideri Muammer Kaddafi bundan yedi yıl sonra ABD destekli askeri harekat sırasında öldürülmüştü. Uzmanlara göre Libya’nın nükleer silah programı Kuzey Kore’ninki kadar gelişmiş değildi.

Güney Kore Cumhurbaşkanı: “Görüşmeler umut verici”

Geçen yıl Trump ve Kim arasında yapılan ilk zirvenin düzenlenmesi için çalışan Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in de Choe’nun açıklamasını memnunlukla karşıladı ve görüşmelerin yeniden başlamasının nükleerden arınma ve istikrar konusunda önemli ilerleme sağlamasını umduğunu söyledi.

Ancak uzmanlara göre Trump ve Kim arasındaki diplomasiyi şu ana kadar yönlendiren unsur görüşmelerde başarı sağlanmasından çok iki liderin kişilikleri oldu. Çalışma grubu düzeyindeki görüşmelerin de zirvelerin lojistik ihtiyaçlarının belirlenmesinin ötesine geçemeyebileceği kaygısı hakim. Bu görüşmelerin nükleer anlaşmanın ayrıntılarının belirlenmesi konusunda verimli olmayabileceği görüşü de kimi çevrelerce dile getiriliyor.

Kim, nükleer cephaneliğini ‘hayatta kalmasının’ en önemli garantisi olarak görüyor.

