ABD ve Meksika Arasında Avokado Ticareti Yeniden Başlıyor

Geçtiğimiz hafta Meksika’nın organize suçtan en fazla etkilenen eyaletlerinden biri olan Michoacan’da, ABD Tarım Bakanlığı’na (USDA) ait bir müfettişin tehdit edilmesiyle, Amerika tarafından askıya alınan avokado ticaretinin, 21 Şubat Pazartesi’nden itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

ABD’nin Meksika Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, büyükelçilik ve USDA’nın Meksika Sağlık, Güvenlik ve Tarım-Gıda Kalitesi Servisi (SENASICA) ve avokado ihracatçılarıyla (Apeam) yaptığı müzakerelerde bir anlaşmaya varıldığı beyan edildi.

Çoğu küçük üretici olmak üzere 30 binden fazla avokado üreticisi ve 74 paketleyiciden oluşan ihracatçılar derneği Apeam Genel Müdürü Armando Lopez, Amerikalı müfettişlerin ve Meksika’daki ABD’ye ait tesislerinin güvenliğinin sağlanmasında uygulanan güvenlik protokollerinin artırılacağını, Michoacan eyalet yetkililerinin de konuyla ilgili gerekli önlemleri alacağını söyledi.

Merkezi Michoacan’da bulunan Apeam tarafından VOA Türkçe’ye de ulaştırılan basın açıklamasında, sektörün Meksika’da 380 bin, Amerika’da 30 binden fazla kişiye istihdam sağladığına dikkat çekiliyor.

Michoacan geçen yıl yüzde 84’ü Amerika’ya olmak üzere toplamda 3 milyar doların üzerinde ihracat geliriyle dünya avokado üretiminin başkenti olarak tanınıyor ancak eyalette faaliyet gösteren suç kartelleri, yerli halkın renginden ve sağladığı servetten dolayı yeşil altın dediği avokado üretimini ve ticaretini sekteye uğratıyor.

Amerikalı yetkililer, bölgede denetim yapan çalışanlarına yönelik tehditler ve güvenlik risklerinden dolayı 2019 yılından bu yana Meksika’daki ilgili kurumlardan ticaretin devam edebilmesi için çalışanlarının can güvenliğinin sağlanmasını talep ediyordu.

Karteller etkisini artırıyor

Avokado üretimi dışında uyuşturucu ve silah kaçakçılığında stratejik bölgelerden biri olan Michoacan’da faaliyet gösteren kartellerin, bölgede arazilere ya da üretilen avokadoya el koyma, üreticilerden haraç alma, fidye için adam kaçırma hatta üretim yapma gibi faaliyetlerde bulunduğu, hatta yeşil altın pazarını ele geçirmek için karteller arası kanlı savaşların yaşandığı biliniyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) tarafından uyguladığı acımasız yöntemler ve silah kapasitesi gibi nedenlerden dolayı dünyanın en tehlikeli üçüncü çetesi olarak değerlendirilen Jalisco Karteli, bir süredir bölgedeki etkisini artırmaya çalışıyor. Meksika basınında Jalisco kartelinin çoğu küçük üretici olmak üzere avokado yetiştirenlerden ayda 250 ila 500 dolar arasında haraç istediği, haraç vermeyenleri kaçırdığı, öldürdüğü ya da yurtlarından ettiği, bu yüzden son aylarda yüzlerce ailenin göç etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.

Eyaletteki güvenlik zafiyetinin ve silahlanma sorununu en görünür kılan örneklerden birinin, avokado üreticilerinin Jalisco Karteliyle savaşabilmek gerekçesiyle geçen yıl “Pueblos Unidos” olarak bilinen, silahlı savunma birlikleri kurması olduğu kaydediliyor.

Anlaşma sonucu Meksika güvenlik kuvvetlerinin bir plan dahilinde bölgedeki asayişi sağlamak, avokado üretimini ve ticaretini korumaya yönelik tedbirleri uygulamaya koyduğu belirtiliyor.

