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ABD ve Mısır’dan Türkiye’ye Kıbrıs uyarısı

10.07.2019 09:25 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında doğalgaz arama faaliyetlerini artırmasına Washington ve Kahire’den uyarı geldi.

ABD ve Mısır’dan Türkiye’ye Kıbrıs uyarısı

ABD, Ankara’yı "tek taraflı eylemlerini" durdurmaya davet etti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Mısır, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetlerinin Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, "ABD Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz sondajı yapma noktasındaki mükerrer teşebbüslerinden büyük endişe duymaktadır" denildi. Bakanlık açıklamasında, "Türk makamlarını bu eylemlerini durdurmaya ve tüm tarafları bölgedeki gerilimin artmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise, "gerilimin tırmanmasına engel olunması ile uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve bu hukuka uyulmasına bağlılığın önemi" vurgulandı. Kahire, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimi artırabilecek tek taraflı eylemlerini sürdürmekteki ısrarcılığından" duyduğu kaygıyı da söz konusu açıklamada dile getirdi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ankara'yı AB-Türkiye ilişkileri üzerinde "ciddi anlamda olumsuz bir etki yaratacak" eylemlerine son vermeye çağırmıştı.

Ada çevresinde sondaj gerginliği

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri uzun süredir bölgede gerginliğe neden oluyor.

Türkiye'nin hidrokarbon aramak üzere bölgeye gönderdiği ilk gemi olan "Fatih" geçen Mayıs ayında Kıbrıs'ın batısına ulaştıktan sonra sondaj çalışmalarına başlamıştı. Türkiye'nin gönderdiği ikinci gemi "Yavuz" ise hafta başında adanın doğusuna ulaştı. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen haftasonu yaptığı açıklamada, "Yavuz" sondaj gemisinin, bir hafta içinde Karpaz açıklarında ilk sondajına başlayacağını duyurmuştu.

Rum yönetimi 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Kıbrıs Cumhuriyeti bu parsellerin bir kısmında, uluslararası enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda sondaj çalışmalarına başladı. Rumların ilan ettiği parsellerden bazıları, Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ada açıklarında petrol ve doğal gaz araması için ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Türk tarafı da Rum tarafı da kesişen noktalarda sondaja başlamadı. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP, BÜ/ET

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