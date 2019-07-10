ABD ve Mısır’dan Türkiye’ye Kıbrıs uyarısı

ABD, Ankara’yı "tek taraflı eylemlerini" durdurmaya davet etti.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Mısır, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetlerinin Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, "ABD Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında petrol ve doğalgaz sondajı yapma noktasındaki mükerrer teşebbüslerinden büyük endişe duymaktadır" denildi. Bakanlık açıklamasında, "Türk makamlarını bu eylemlerini durdurmaya ve tüm tarafları bölgedeki gerilimin artmasıyla sonuçlanacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada ise, "gerilimin tırmanmasına engel olunması ile uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve bu hukuka uyulmasına bağlılığın önemi" vurgulandı. Kahire, Türkiye'nin "Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimi artırabilecek tek taraflı eylemlerini sürdürmekteki ısrarcılığından" duyduğu kaygıyı da söz konusu açıklamada dile getirdi.