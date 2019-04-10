NATO ve ABD’nin S-400’leri Türkiye’nin kullanmasının uygun olmadığını açıklamasının ardından, konuyla ilgili yorum yapan Dr. Naim Babüroğlu : “ABD ve NATO, gerginliği giderek artacak” dedi.

Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili tüm alım aşamalarını tamamladı. Geriye yalnızca füzelerin Türkiye’ye teslim edilmesi kaldı. Fakat NATO yetkilileri ve ABD, Türkiye’nin S-400 kullanmasının teknik açıdan NATO sistemlerini riske atacağını ileri sürüyor. Konuyla ilgili İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, “ABD şiddeti gittikçe artan tepkiler vermeyi sürdürüyor. ABD ve NATO, Türkiye’nin Rusya’dan stratejik düzeyde bir silah sistemi almasına olumlu bakmayacak. ABD ve NATO, gerginliği adım adım tırmandıracak” dedi.

“S-400’ün alınmasından endişeliler”

Türkiye’nin, 2013 yılında uzun menzilli füze savunma sistemi satın almak için açtığı ihaleyle ilgili konuşan Dr. Babüroğlu şunları söyledi: “Füze, ihale aşamasında beklediği ilgiyi ABD, Avrupa Birliği ve NATO’daki müttefiklerinden göremedi. Çin, aynı zamanda Türkiye’ye teknoloji transferini de kabul etti. Çin’den alım kararlaştırıldı. Fakat ABD ve NATO’nun tepkileri karşısında alımdan vazgeçildi. Bu kez, Rusya ile S-400 hava savunma sistemi için görüşmelere başlandı. Gelinen aşamada, Türkiye, Rusya ile S-400 alımı için anlaştı ve bir milyar dolarlık bir avans verildiği söylendi. S-400’ün Temmuz 2019’da Türkiye’ye teslim edileceği söyleniyor.”

ABD ve NATO’nun, Türkiye’nin S-400 alma kararına karşı itirazlarını dillendirmeye devam ettiğini vurgulayan Dr. Babüroğlu, “Pence’in, Türkiye S-400 alırsa, NATO’dan dışlanır demesini yorumlayarak şunları ekledi: “Pence yaptığı açıklamayla; ya Rusya ya NATO demek istiyor. Bugüne kadar yapılan en sert açıklama bu oldu. Aynı gün, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Pompeo arasında yapılan görüşme sonrası, ABD Dışişleri Bakanlığı, “Türkiye’nin Suriye’ye yapacağı harekâtın yıkıcı sonuçları olacağı; S-400’ün alınmasından endişeli oldukları; Türkiye’de tutuklu ABD vatandaşlarının serbest bırakılması” yönünde açıklamalarda bulundu. Bu açıklama, Türkiye’yle gerginliği tırmandıran bir uyarı niteliğinde. Türkiye’nin Suriye’de planladığı olası operasyona, ABD’nin şiddetle karşı çıktığının altı tekrar çizilmiş oldu.”

“Rusya F-35’lerle ilgili casusluk yapabilir”

ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye’nin S-400 alması durumunda F-35 uçaklarının verilmesinin durdurulması kararını imzaladığını hatırlatan Dr. Babüroğlu, “F-35, Türkiye’nin hem üreticisi hem de müşterisi olduğu en gelişmiş savaş uçağı. 1 Nisan 2019’da S-400 konusunda ABD’den ilk somut adım geldi. ABD, F-35 savaş uçaklarıyla ilgili malzeme ve donatım gönderilmesini durdurduğunu açıkladı. Ayrıca, F-35’lerin bazı parçalarını üreten Türk firmalarına alternatif üreticiler aranmaya başlandı. Böylece ABD, gerginliği adım adım tırmandırma yolunda kararlı olduğunu ısrarla vurgulamış oldu” dedi.

Türkiye s-400 alır mı?

S-400 nedeniyle Türkiye’nin NATO’daki varlığı hakkında Dr. Babüroğlu, “ABD Başkan Yardımcısı Pence, bu tartışmanın ilk işaretini “Ya S-400 ya NATO” diyerek verdi. Türkiye’ye karşı oluşacak güvensizlik sonucu, NATO’nun bölgede hassasiyetini gidermek amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile İsrail’in NATO üyeliğine kabulü süreci de başlatılabilir. Bu durumda, Türkiye ortaya çıkması olası riskleri hesaplayarak adım atmalıdır. 2019’un Temmuz ayına doğru, S-400 nedeniyle ABD ve NATO’yla Türkiye arasındaki gerginliğin tırmanacağı söylenebilir” dedi.

