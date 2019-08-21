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ABD ve Orta Asya ülkeleri arasında C5+1 formatlı toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:25 | Son Güncelleme

ABD ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki toplantıda, ekonomi, Afganistan'da barış ve Orta Asya'da güvenliğin sağlanması konuları tartışıldı - Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov: - "C5+1 formatı, bölgemizde güvenliğin ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli bir araçtır"

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov, "(ABD ile Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan arasındaki) C5+1 formatı, bölgemizde güvenliğin ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli bir araçtır." dedi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da, ABD'nin Orta Asya ülkeleri Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile ekonomi ve güvenlik alanlarında iş birliğini öngören C5+1 formatlı toplantı yapıldı.

Atamkulov'un ev sahipliğinde Dışişleri Bakanlığında düzenlenen toplantıya, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Gengiz Aydarbekov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Meredov'un yanı sıra ABD Dışişleri Bakanlığında siyasi konulardan sorumlu Müsteşar David Hale katıldı.

Toplantının gündemini ekonomi, güvenlik ve ortaklığı destekleme, Afganistan'da barış, Orta Asya'da güvenliğin sağlanması konuları oluşturdu.

Atamkulov, konuşmasında, Orta Asya'nın yeniden canlanma dönemini yaşadığını belirterek, "Son yıllarda Kazakistan'ın Özbekistan ile iş birliğinde önemli ilerleme kaydedildi. Bu yıl, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in Taşkent'e ilk resmi ziyareti gerçekleşti. Karşılıklı ticaretin 2020'ye kadar 5 milyar dolara artırılması hedefi yoğun şekilde uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan ile iş birliğinin güçlendiğine işaret eden Atamkulov, Cumhurbaşkanı Tokayev'in sonbaharda Bişkek'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.

- "C5+1 formatı önemli bir araçtır"

Atamkulov, Kazakistan ile Tacikistan arasında verimli iş birliğinin geliştiğini söyleyerek, "Bu yıl haziranda Duşanbe'de Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi çerçevesinde liderlerimiz çok verimli görüşmeler gerçekleştirdi." diye konuştu.

Ülkesinin, Türkmenistan ile planlı iş birliği yaptığını dile getiren Atamkulov, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'in iki kere Türkmenistan'ı ziyaret ettiğini anımsattı.

Atamkulov, ABD ile geniş stratejik ortaklığın geliştirilmesine öncelik verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ABD ile diyalog, geniş stratejik ortaklık çerçevesinde bölgesel güvenlik konusuna büyük önem veriyor. Bölgesel güvenlik, ikili diplomasi ve uluslararası ortaklık olmadan düşünülemez. Bu nedenle C5+1 formatı, bölgemizde güvenliğin ve sürdürülebilir ekonomik gelişmenin sağlanmasında önemli bir araçtır."

C5+1 formatı, Orta Asya'nın beş ülkesiyle ABD arasında ekonomi, çevre ve güvenlik alanlarında çok taraflı iş birliği mekanizması olarak biliniyor.

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ABD C5 Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov Orta Asya ülkeleri

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