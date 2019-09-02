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ABD ve Polonya 5G teknolojisi alanında iş birliği anlaşması imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Anlaşmayla iki ülke, yeni nesil mobil ağ teknolojilerinin adaptasyonunda uluslararası siber güvenlik uzmanlarının bu yılın başında Prag'da düzenledikleri zirvede karara bağladıkları mobil ağların güvenliğine ilişkin ilkelere bağlı kalma konusunda mutabık olduklarını bildirdi - Anlaşmanın, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi, kendi ürettiği 5G mobil ağ altyapısını Çin devletinin siber istihbarat faaliyetleri için kullandığını gerekçe göstererek yasaklama girişimlerinde bulunduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekti

VARŞOVA (AA) - ABD, Polonya ile 5G mobil iletişim altyapısı kurulması için iş birliği anlaşması imzaladı.

Yeni nesil mobil ağların kurulumu konusundaki anlaşma, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pense ve Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki tarafından başkent Varşova'da düzenlenen törenle imzalandı.

Anlaşmayla iki ülke, yeni nesil mobil ağ teknolojilerinin adaptasyonunda uluslararası siber güvenlik uzmanlarının bu yılın başında Prag'da düzenledikleri zirvede karara bağladıkları mobil ağların güvenliğine ilişkin ilkelere bağlı kalma konusunda mutabık olduklarını bildirdi.

Anlaşma metninde, "Bu yeni nesil iletişim ağlarını müdahale ve manipülasyonlardan korumak, ABD, Polonya ve diğer ülke vatandaşlarının mahremiyetini ve bireysel özgürlüklerini güvence altına almak, büyük önem taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

Başkan Yardımcısı Pence, "Anlaşmanın Avrupa'nın geri kalanı için hayati bir örnek teşkil edeceği" değerlendirmesinde bulundu.

Anlaşmanın, ABD'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'yi, kendi ürettiği 5G mobil ağ altyapısını Çin devletinin siber istihbarat faaliyetleri için kullandığını gerekçe göstererek yasaklama girişimlerinde bulunduğu bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

Washington yönetimi, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda gibi Huawei'yi yasaklama yönünde adımlar atması için Avrupalı müttefiklerini ikna etmeye çalışıyor.

Polonya Başbakanı Morawiecki, geçen hafta Stockholm'e yaptığı ziyarette Polonya'da 5G mobil ağ altyapısının İsveç telekomüniskasyon şirketi Ericsson tarafından kurulması için anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı.

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5G ABD Huawei iş birliği protokolü Polonya

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