ABD ve Polonya Savunma İşbirliği Anlaşması İmzaladı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Polonyalı yetkililerle savunma işbirliği anlaşmasını imzaladı. Anlaşma, Almanya’daki Amerikan askerlerinin Polonya’ya gönderilmesinin önünü açacak. Pompeo, dört ülkeyi kapsayan Orta ve Doğu Avrupa turunun son ayağında, Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak ile birlikte Güçlendirilmiş Savunma İşbirliği Anlaşması’nı imzaladı. Anlaşma, ABD’nin Polonya’ya takviye asker konuşlandırmasının hukuki çerçevesini oluşturuyor. İmza töreninde konuşan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Bu anlaşma, uzun süreli bir güvence olacak. Tehdit anında askerlerimiz omuz omuza olacak. Avrupa’nın bizim bulunduğumuz bölgesinde diğer ülkelerin güvenliğine de katkı sağlayacak” dedi. Polonya Cumhurbaşkanı, anlaşmanın yatırım ve ticaret gibi alanlarda da ABD ve Polonya arasındaki işbirliğini geliştireceğini söyledi. Trump: “Anlaşma NATO’nun caydırıcılığını ve Avrupa’nın güvenliğini güçlendirecek” ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Polonya ile aylardır devam eden görüşmelerin bir sonucu olduğunu belirtti. ABD Başkanı yaptığı yazılı açıklamada, “Anlaşma askeri işbirliğini güçlendirecek ve Amerika’nın Polonya’daki askeri varlığını arttırarak NATO’nun caydırıcılığını, Avrupa’nın güvenliğini güçlendirecek. Demokrasi, özgürlük ve egemenliğin sağlanmasına yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Polonya’da anlaşma öncesinde 4.500 ABD askeri bulunuyordu. Geçen yıl iki ülke arasında yapılan anlaşma kapsamında 1.000 asker daha gönderilecek. ABD Savunma Bakanlığı, geçen ay Başkan Trump’ın Almanya’da bulunan Amerikan askerlerinin sayısını azaltma kararı kapsamında, Almanya’dan 12 bin askerin çekileceğini ve 5.600 askerin Polonya dahil olmak üzere Avrupa’daki başka ülkelere gönderileceğini açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın anlaşmaya ilişkin açıklamasında, “ABD ve Polonya hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve bireysel özgürlüklere bağlı olan iki demokratik ülkedir” denildi. Polonya’nın NATO’ya üye olduğu 1999 yılından bu yana güçlü bir müttefik olduğunun belirtildiği açıklamada, “Polonya ABD’nin Orta Avrupa’daki önemli ve stratejik bir müttefikidir. Polonya askerleri Afganistan’da ve başka ülkelerde Amerikan askerleriyle omuz omuza görev yapmış, IŞİD’le mücadeleye önemli destek sağlamıştır” ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Pompeo, Çek Cumhuriyeti ve Polonya dahil dört ülkeyi kapsayan ziyaretinde, Avrupa’nın genç demokrasilerini Rusya ve Çin tehdidi konusunda uyardı.