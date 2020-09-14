ABD ve Rum Kesimi Arasındaki Mutabakata Türkiye'den Tepki

ABD ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasında “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasına dair bir mutabakat imzalanmasına Türkiye tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, söz konusu mutabakatın imzalanmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yok saymak olduğu anlamına geldiği belirtildi.

Sözcü Hami Aksoy konuyla ilgili olarak “12 Eylül 2020 tarihinde GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY’de “Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” kurulmasını öngören mutabakat muhtırası Kıbrıs Türk tarafını yok saymaktadır. Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz’de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir. ABD’nin son dönemde GKRY’ne silah ambargosunu kaldırmak ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmek suretiyle attığı adımlar Ada’daki iki halk arasındaki dengeyi bozmakta ve Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırmaktadır” dedi.

Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun seyahati sırasında sadece Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni ziyaret etmesi de eleştirildi. Bu adımın Rum Kesimi’ni daha fazla uzlaşmaz olmaya iteceği ifade edilen açıklamada “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun, teamülleri hilafına Ada’yı ziyareti sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesi de bu bakımdan dikkat çekicidir. Ada’da Rumlarla birlikte eşit hak sahibi olan Kıbrıs Türklerini dışlayarak atılan bu adımların tek sonucunun Rumların uzlaşmazlığını pekiştirmek olacağı ve bu yaklaşımın Rum tarafını herhangi bir sorunun çözümünde uzlaşmacı bir tavır içine girmeye teşvik etmeyeceği kesindir. ABD’yi, Kıbrıs Adasında geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

