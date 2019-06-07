ABD ve Rus gemileri Filipinler Denizi'nde çarpışma tehlikesi yaşadı

Rus gemisinin USS Chancellorsville mürettebatının hayatını riske atmakla suçlayan Filo Sözcüsü Clay Doss, "Rusya'nın söz konusu yakınlaşma sırasındaki davranışı, son derece tehlikeli ve profesyonellik dışı olmanın yanında, Denizlerdeki Çarpışmaları Önlemeye Yönelik Uluslararası Düzenlemelere (COLREGS), Seyrüfeser Kuralları'na ve uluslararası kabul edilmiş denizcilik geleneklerine aykırıdır." dedi.

ABD gemisi Rus gemisinin çarpmasından kurtulmak için tam güçle ters yöne manevra yapmak zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, keşif görevi yapan bir helikopterin USS Chancellorsville'e iniş yapmaya hazırlandığı sırada geride seyreden Rus savaş gemisinin hızını artırarak, gemiye 15-30 metre mesafeye kadar yaklaştığı ifade edildi.

ABD Donanmasının Pasifik Okyanusu'nda görev yapan 7. Filosundan yapılan açıklamada, bir Rus savaş gemisinin Filipinler Denizi'nde seyreden güdümlü füze kruvazörü USS Chancellorsville gemisine tehlikeli şekilde yaklaşması sonucu çarpışma tehlikesi yaşandığı belirtildi.

Öte yandan, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, basına yaptığı açıklamada, ABD'nin olayla ilgili resmi diplomatik şikayette bulunacağı ve meselenin iki ülke orduları arasındaki görüşmelerde ele alınacağını belirtti.

Suçlamayı reddeden Rus tarafı ise yakınlaşmanın ABD gemisinin Rus gemisinin rotası üzerinde yaptığı tehlikeli manevradan kaynaklandığını savundu.

Rus Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise "ABD gemisi olağan seyir sırasında aniden yön değiştirerek Rus gemisi Amiral Vinogradov'un seyir hattına girmiştir. İki geminin birbirine 50 metre kadar yaklaşmasıyla ortaya çıkan çarpışma tehlikesi Amiral Vinogradov'un mürettebatının hızlı manevrası sonucu önlenmiştir. " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus donanmasının olayı protesto etmek için telsiz mesajı gönderdiği vurgulandı.

