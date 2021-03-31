HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ve Rus Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD ve Rus Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi

31.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Rus mevkidaşı Valeriy Gerasimov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya-Ukrayna ilişkilerine değinildi.

ABD ve Rus Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Ukrayna’nın doğusunda yaşanan iç savaş ile ilgili Ukrayna hükümeti, Rusya’yı ayrılıkçı milisleri desteklemekle ve Ukrayna’nın iç güvenliğini tehdit etmekle suçlamıştı.

ÖNCE UKRAYNA ARDINDAN RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Taraflar arasında gerilim devam ederken, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomchak ile ve hemen ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yönelttiTürk SİHA'ları, ABD ordusunu yeni savunma yöntemleri geliştirmeye yöneltti

Milley-Gerasimov görüşmesi ile ilgili Rusya tarafından yapılan açıklamada, "2 ordu lideri karşılıklı endişelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Devlet Başkanı'nın skandal görüntüsü! Servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı
Avrupa'daki aşı krizi sonrası harekete geçtiler: Son metrelerdeyizAvrupa'daki aşı krizi sonrası harekete geçtiler: Son metrelerdeyiz
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Avusturya Başbakanı Kurz: Büyük ihtimalle Sputnik V gelecek haftaya sipariş edilebilecek

Avrupa'daki aşı krizi sonrası harekete geçtiler: Son metrelerdeyiz

Son dakika! BM'den Myanmar için flaş iç savaş uyarısı

BM'den Myanmar için flaş iç savaş uyarısı

Moldova'da koronavirüs nedeniyle yeniden OHAL ilan edildi

Avrupa ülkesinde koronavirüs alarmı! OHAL ilan edildi

ABD'nin başkenti Washington'da silahlı saldırı: 4 yaralı

Washington'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Fransa'da 4 hafta boyunca ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Fransa'da 4 hafta boyunca ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

Öldürülmeden sadece birkaç saat öncesi! George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

George Floyd'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.