ABD ve Rus Genelkurmay Başkanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Ukrayna’nın doğusunda yaşanan iç savaş ile ilgili Ukrayna hükümeti, Rusya’yı ayrılıkçı milisleri desteklemekle ve Ukrayna’nın iç güvenliğini tehdit etmekle suçlamıştı.

ÖNCE UKRAYNA ARDINDAN RUS MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Taraflar arasında gerilim devam ederken, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Khomchak ile ve hemen ardından Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milley-Gerasimov görüşmesi ile ilgili Rusya tarafından yapılan açıklamada, "2 ordu lideri karşılıklı endişelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu" ifadeleri kaydedildi. (AA)



