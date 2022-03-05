“ABD ve Rus Orduları Arasında 9 Gündür İletişim Yok”

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü John Kirby, Ukrayna işgali başladığından bu yana Pentagon’da üst düzey askeri yetkililerle Rus askeri yetkililer arasında bir görüşmenin olmadığını belirtti. Pentagon sözcüsü, Rusya ile doğrudan telefon hattının aktif olduğunu ve test edildiğini söyledi.

Sözcü John Kirby, Rus ve Ukrayna hava kuvvetlerinin bulunduğu Ukrayna hava sahasının ‘’çekişmeli’’ olduğunu ve bu durumdan NATO hava sahasının da etkilenebileceğine dikkat çekerek iki taraf arasında doğrudan hattın olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Gün içinde bir Pentagon yetkilisi, Reuters haber ajansına, bakanlığın bölgedeki "yanlış anlamaları, askeri olayları ve gerilimin tırmanmasını" önlemek için Rusya Savunma Bakanlığı ile yeni bir kırmızı hat kurduğunu söylemişti.

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’nin Rus askeri yetkililerle görüşmediklerini belirtti.

Ukrayna işgali öncesinde ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yla; ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’la görüşmüştü.

''Nükleer santrala saldırı daha büyük bir zarar verebilirdi”

Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’ye günlük basın toplantısı sırasında Ukrayna’da Ruslar’ın saldırısından sonra yangının çıkması sebebiyle tüm dünyayı endişeye sevk eden nükleer santralın durumu da soruldu.

Kirby, “Anladığımız kadarıyla radyoaktif madde sızıntısı olmadı. Nükleer santrala saldırmak son derece tehlikeli. Ukrayna halkı ve belki de komşu ülkelere daha büyük bir zarar verebilirdi” dedi.

Sözcü John Kirby Rusya’ya “uluslararası hukuk uyarınca en azından yükümlülükleri konusunda duyarlı olması” çağrısında bulundu.

“Rusya’nın nükleer güç pozisyonunda bir değişiklik gözlemlemedik”

John Kirby Rus askeri konvoyunun başkent Kiev’e hala ulaşmaya çalıştığını, Ukraynalılar’ın konvoyu yavaşlattığını ve hatta bazı noktalarda durdurduğunu; Rusya’nın kendi hataları sebebiyle de sorun yaşadığını belirtti.

Pentagon sözcüsü, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in nükleer güçleri yüksek alarm seviyesine alınması talimatının ardından, Rusya’nın nükleer güç konumunda bir değişiklik gözlemlemediklerini söyledi.

