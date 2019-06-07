ABD ve Rus Savaş Gemileri Çarpışmanın Eşiğinden Döndü

Rusya ve ABD'ye ait savaş gemileri, Doğu Çin Denizi’nde çarpışmanın eşiğine geldi. İki ülke de Pasifik Okyanusu’ndaki olayla ilgili birbirlerini suçladı.

Rusya'nın Pasifik Filosu, ABD’ye ait USS Chancellorsville kruvazörünün, Amiral Vinogradov destroyerinin 50 metre kadar yakınına geldiğini, Rus denizcilerin çarpışmayı önlemek için acil durum manevrası yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Rus Pasifik Filosu’nun açıklamasına göre bu sabah erken saatlerde yaşanan olay sırasında, Rus savaş gemileri, ABD donanmasının hücum gemileri grubuyla paralel seyrediyordu. Ancak bir anda füze kruvazörü Chancellorsville, rota değiştirdi ve Rus destroyer Amiral Vinogradov’un önünü kesti.

Rusya’nın açıklamasında, ‘’Uluslararası radyo frekansı aracılığıyla Amerikan gemisinin kumandanlarına bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğu bildirilerek, manevraları protesto edildi’’ dendi.

Ancak ABD donanması, Rusya’nın olayı sunuş şeklini reddederek aksine Rus gemisinin hareketinin tehlikeli ve profesyonellik dışı olduğunu belirtti. 7’nci Filo Komutanı Clayton Doss, ‘’Filipin Denizi’nde seyrederken bir Rus destroyeri, USS Chancellorville’a karşı güvenli olmayan bir manevra yaptı. Bu tehlikeli hareket Chancellorville’i tüm motorlarını tam geri çalıştırarak, çarpışmayı engellemek için manevra yapmaya zorlamıştır’’ dedi.