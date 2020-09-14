HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ABD ve Rus savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi

ABD ve Rus savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2020 23:43 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de ABD’ye ait B-52 bombardıman uçaklarının uçuş gerçekleştirdiğini ve Rus savaş uçakları tarafından engelleme yapıldığını açıkladı.

ABD ve Rus savaş uçakları Karadeniz'de karşı karşıya geldi

Rusya’nın Karadeniz kıyısında bulunan Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko arasında saat 14.00 sıralarında başlayan görüşmeyi tüm dünya kamuoyu yakından takip ederken, Karadeniz semalarında ise ABD’ye ait B-52 tipi stratejik bombardıman uçağı görüldü.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, öğleden sonra radar sistemleri tarafından tespit edilen yabancı uçakların ardından Güney Askeri Bölgesi’nden 2 adet Su-27 ve 2 adet Su-30 tipi savaş uçağının kalkış yaptığı aktarıldı.

RUS SAVAŞ UÇAKLARI TARAFINDAN UZAKLAŞTIRILDILAR

Bakanlık, Kırım açıklarında ABD’ye ait 3 adet B-52 tipi stratejik bombardıman uçağının tespit edildiğini ifade ederken, ABD uçaklarının Rus savaş uçakları tarafından ülke sınırlarından uzaklaştırıldığı açıklandı.

Savunma Bakanlığı uçakların önce Türkiye hava sahasına yaklaştığını, ardından Romanya üzerinden bölgeden uzaklaştığını belirtirken, uçakların İngiltere’den kalkış yaptığı ve Karadeniz’e Ukrayna üzerinden geldiği aktarıldı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız... Kimse bilmiyor! Uyanır uyanmaz bunu yapıyorsanız...
Şizofren hastası adam yarı çıplak halde girdiği camiyi kırıp döktüŞizofren hastası adam yarı çıplak halde girdiği camiyi kırıp döktü
İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!İmdat Ersoy kimdir? İmdat Ersoy nereli ve kaç yaşında? İşte İmdat Ersoy’un hayatı!
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Diğer Haberler
Güçlükle durdurulabildi! Kocaeli'de şizofren hastası adam camiyi kırıp döktü
Şizofren hastası adam yarı çıplak halde girdiği camiyi kırıp döktü
Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulundu
Kayıp çiçekçinin su kuyusunda cesedi bulundu
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması infial yaratmıştı! Pakistan Başbakanı Khan'dan dikkat çeken açıklama
İki çocuk annesinin tecavüze uğraması sonrası Başbakan'dan çarpıcı açıklama
Çanakkale'de feci olay! 50 yıl önce ölen babasıyla aynı şekilde aynı traktörle hayatını kaybetti
50 yıl önce ölen babasıyla aynı şekilde hayatını kaybetti
Tekirdağ'da pazar yerinde dehşet! Defalarca bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı
Defalarca bıçaklanan kadın kanlar içinde yere yığıldı
Son dakika: İzmir'de kaçak kazıda göçük!
İzmir'de kaçak kazıda göçük!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.