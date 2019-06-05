ABD ve Rusya Arasında ‘Casus Uçağı’ Tartışması 

ABD’nin yüksek hızdaki Rus savaş uçağının, Akdeniz'de bir ABD donanma keşif uçağının yolunu keserek tehlike yarattığı iddialarına Moskova’dan yanıt geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, kurallara uyulduğunu ve pilotun sorumlu davrandığını bildirdi.

ABD 6’ncı Filosu dün yayımladığı açıklamada, "Akdeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan P-8A Poseidon uçağımızın yolu, 175 dakikada üç defa bir Rus SU-35 tarafından kesildi. Bunlardan ikisi güvenli olsa da üçüncüsü yüksek hızda doğrudan uçağımızın önünde gerçekleşti, yarattığı türbülans pilotlarımızı ve mürettebatı riske attı" demişti. Açıklamada Rus uçağının uluslararası hava sahasında uçsa da sorumsuz davrandığı belirtilmişti. ABD uçağının Rus uçağını provoke etmediğinin de altı çizilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise savaş uçağının sorumsuzca hareket ettiği iddiasını reddetti. Bakanlık, Rusya’nın Suriye kıyısındaki Tartus Deniz Üssü’ne bir uçağın yaklaştığının tespit edildiğini bildirdi. Bununönünü kesmek için bir Su-35 uçağının gönderildiği, uçağın ABD’ye ait olduğunun belirlenmesi üzerine, Su-35’in geri döndüğü belirtildi.

Rusya, uçuşun güvenli bir mesafeden, uluslararası kurallar çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.

