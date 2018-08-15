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ABD ve Rusya arasında gizemli uydu krizi! İki ülke karşı karşıya geldi!

15.08.2018 21:32 | Son Güncelleme

Gizemli bir Rus uydusu, ABD'de alarma yol açtı. Bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi uydunun "oldukça anormal bir davranış sergilediğini" söyledi.

ABD ve Rusya arasında gizemli uydu krizi! İki ülke karşı karşıya geldi!

Genel Sekreter Yardımcısı Yleem Poblete, dün İsviçre'deki bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu kesin olarak bilemiyoruz ve ne olduğunu doğrulamanın hiçbir yolu yok" dedi.

Yleem Poblete, bunun bir silah olup olmadığını bilmenin imkansız olduğunu da kaydetti.

Rusya açıklamaları "şüpheye dayanan temelsiz, karalayıcı suçlamalar" şeklinde nitelendirdi.

Söz konusu uydu, geçen yıl Ekim ayında fırlatılmıştı.

Poblete, silahlardan arınma konusundaki konferansta, uydunun yörüngedeki davranışının, Rus uyduları da dahil olmak üzere daha önce yörüngede gözlemlenen uyduların davranışlarına benzemediğini kaydetti.

Rusya'nın Uzay Gücü komutanının "yeni silah prototipleri" edinmenin öncelikli amaçları olduğu açıklamasına da değinen Poblete, "Rusların bu uyduyla ilgili niyetleri belirsiz ve dolayısıyla bu oldukça rahatsız edici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Poblete, Rusya'nın uydusavar silah edindiklerine ilişkin ABD'nin "ciddi endişelerinin" olduğunu kaydetti.

RUS DİPLOMAT: ŞÜPHEYE, VARSAYIMA DAYANAN SUÇLAMALAR

Üst düzey Rus diplomat Alexander Deynko, Reuters'a yaptığı açıklamada iddiaları, "şüpheye, varsayıma ve bunlar gibi şeylere dayanan temelsiz, karalayıcı suçlamalar" olarak nitelendirdi.

Deynko, ABD'yi Rusya ve Çin'in uzayda bir silahlanma yarışını önlemeyi amaçlayan anlaşmasına katkıda bulunmaya çağırdı.

Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nden (RUSI) uzman Alexandra Stickings, uzay silahlarının yörüngede konvansiyonel silahlardan daha büyük bir enkaza yol açacağını söyledi.

"(Bu tür silahlar) bir uyduyu onu yok ederek ya tamamen durduran ya da çalışmasını bir süreliğine engelleyen lazerleri ya da mikrodalga frekanslarını içerebilir" dedi.

Ancak uzayda ne tür teknolojilerin kullanılabilir durumda olduğunu bilmenin zor olduğunu, çünkü bu tür bilgilerin genellikle gizli olduğunu kaydetti.

Uzaya herhangi bir müdahalenin bir ülkenin kasıtlı olarak, düşmanca bir tavır içerisinde yaptığını kanıtlamanın çok zor olacağını da sözlerine ekledi.

Stickings, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir uzay gücü kuracağı açıklamasına da değinerek, "ABD olayı şu şekilde yansıtmaya çalışıyor: Uzay çok barışçıldı, şimdi ise Rusların ve Çinlerin yaptığına bakın" dedi.

Donald Trump Haziran ayında Savunma Bakanlığı'na Amerikan ordusunun yeni bir kolu olarak 'Uzay Gücü' kurması emri verdiğini açıklamıştı.

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Rus ABD Dışişleri Bakanlığı

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