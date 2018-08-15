ABD ve Rusya arasında gizemli uydu krizi! İki ülke karşı karşıya geldi!

Genel Sekreter Yardımcısı Yleem Poblete, dün İsviçre'deki bir basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ne olduğunu kesin olarak bilemiyoruz ve ne olduğunu doğrulamanın hiçbir yolu yok" dedi.

Yleem Poblete, bunun bir silah olup olmadığını bilmenin imkansız olduğunu da kaydetti.

Rusya açıklamaları "şüpheye dayanan temelsiz, karalayıcı suçlamalar" şeklinde nitelendirdi.

Söz konusu uydu, geçen yıl Ekim ayında fırlatılmıştı.

Poblete, silahlardan arınma konusundaki konferansta, uydunun yörüngedeki davranışının, Rus uyduları da dahil olmak üzere daha önce yörüngede gözlemlenen uyduların davranışlarına benzemediğini kaydetti.

Rusya'nın Uzay Gücü komutanının "yeni silah prototipleri" edinmenin öncelikli amaçları olduğu açıklamasına da değinen Poblete, "Rusların bu uyduyla ilgili niyetleri belirsiz ve dolayısıyla bu oldukça rahatsız edici bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Poblete, Rusya'nın uydusavar silah edindiklerine ilişkin ABD'nin "ciddi endişelerinin" olduğunu kaydetti.

RUS DİPLOMAT: ŞÜPHEYE, VARSAYIMA DAYANAN SUÇLAMALAR

Üst düzey Rus diplomat Alexander Deynko, Reuters'a yaptığı açıklamada iddiaları, "şüpheye, varsayıma ve bunlar gibi şeylere dayanan temelsiz, karalayıcı suçlamalar" olarak nitelendirdi.