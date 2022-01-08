ABD ve Rusya Arasında Kazakistan Gerginliği

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Rus askerlerinin karışıklık yaşanan Kazakistan’a gitmesiyle ilgili yorumuna Rusya’dan sert tepki geldi. Blinken, ülkede akaryakıt zammının ardından başlayan ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği gösteriler sonrası çağrı üzerine Rus askerlerinin gitmesini eleştirmişti.

Blinken “Yakın tarihten bir ders olarak Ruslar bir kere evinize girdi mi bazen onları göndermek çok zor olur” ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı’nın açıklaması tipik bir saldırgan tavır olarak nitelendi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram hesabı üzerinden yapılan açıklamada “Antony Blinken, tarih derslerini çok seviyorsa o zaman şunu da unutmasın; Amerikalılar evinize geldiğinde hayatta kalmak, soyguna yada tecavüze uğramamak zordur” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca bunun sadece son döneme ait bir öğreti değil 300 yıllık ABD varlığı süresince bu şekilde olduğu ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan’a Rus askerlerinin gönderilmesinin bu ülkenin daveti sonucu yasal bir hareket ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Organizasyonu çerçevesinde bir girişim olduğunu ifade etti.

Ukrayna konusundaki anlaşmazlıkları çözmek adına masaya oturmaya hazırlanan ABD ve Rusya arasında Kazakistan konusu görüşmeeler öncesinde tansiyonun yeniden yükselmesine neden oldu. Rusya’nın Ukrayna sınırına çok sayıda asker yığmasına uzun zamandır batılı ülkeler ve ABD tepki gösteriyor.

