ABD ve Rusya Arasında Suriye Gerilimi

Amerikan ve Rus askerlerinin bulunduğu araçların Suriye’nin doğusunda çarpışması sonrasında taraflar birbirlerini suçladı. Moskova, ABD birliklerinin anlaşmaları ihlal ederek, önceden bilgilendirmesi yapılmış Rus devriyesini engellemeye çalıştığını öne sürdü. ABD ise Rusya’nın, üzerinde anlaşılan çatışmasızlık düzenlemesine uymadığını açıkladı. 25 Ağustos’ta, Suriye’nin doğusunda Rus ordusuna ait askeri araçların, ABD ordusuna ait hafif zırhlı askeri araca çarptığı bildirilmişti. Amerikalı bir yetkili, olay sırasında iki Rus helikopterinin de bölgede uçtuğu, helikopterlerden birinin askeri araca 20 metre mesafede olduğunu belirtmişti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Ullyot da yaptığı yazılı açıklamada Rus aracın ABD ordusuna ait araca Suriye’nin kuzeydoğusundaki Dayrik yakınlarında çarptığını belirtmiş, “Gerilimin düşürülmesi amacıyla koalisyon devriyesi bölgeden ayrıldı. Bu gibi güvenli ve profesyonel olmayan hareketler ABD ve Rusya arasında 2019 Aralık ayında varılan gerilimin düşürülmesi protokollerinin ihlalidir” ifadelerini kullanmıştı.

Rusya: ''ABD'yi önceden bilgilendirdik'' Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada “ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley’le telefonda görüşen Rusya Genelkurmay Başkanı General Valeri Gerasimov’un devriyenin rotası hakkında ABD liderliğindeki koalisyonun bilgilendirildiğine dikkat çektiği” kaydedildi. Açıklamada, “Buna rağmen ABD birlikleri mevcut anlaşmaları ihlal ederek Rus devriyesini engellemeye çalıştı. Buna yanıt olarak da Rus jandarması bir olayın yaşanmasını önlemek ve görevlerini tamamlamak için gerekli tedbirleri aldı” denildi. ABD: ''Çatışmasızlık düzenlemeleri ihlal edildi'' Rusya’nın bu açıklamasına hem ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) hem ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yanıt geldi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hofmann, Salı günü meydana gelen olayda Rus güçlerinin Suriye’deki çatışmasızlık düzenlemelerini ihlal ettiğini, kasıtlı ve kışkırtıcı eylemleriyle ABD ordu mensuplarını yaraladığını söyledi. “Ruslara, tutumlarının tehlikeli ve kabul edilemez olduğunu ilettik” diyen Hoffman, askerlerinin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir durumda, birliklerini kuvvetle savunma hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı.

ABD ordusunun istenmeyen gerilim riskini ortadan kaldırmak için operasyonlarda Rusya güçleriyle çatışmasız çözüm ürettiğine de söyleyen Hoffman, "Bu talihsiz karşılaşmanın yatışması için profesyonelce ve sakince hareket eden sahadaki askerlerimizi takdir ediyoruz" dedi. CENTCOM’dan yapılan açıklamada da Ruslar’ın Dayrik yakınlarında Doğu Suriye Güvenlik Alanı (ESSA) olarak nitelenen bölgeden geçiş izni için çatışmasızlık düzenlemelerini kullanmadığı belirtildi. ''7 asker yaralandı'' Açıklamada, “Rus konvoyu, ESSA’deki izinsiz harekatında ABD ile Suriye Demokratik Güçleri’nin ortak devriyesiyle karşılaşmış ve koalisyon konvoyunu saldırgan ve düşüncesizce takip etmiştir. Bir ABD aracına yandan çarpmaları ve fazlasıyla alçaktan uçan bir Rus helikopteri nedeniyle 7 askerimiz yaralanmıştır’’ ifadelerine yer verildi. CENTCOM, yaralanmaların çarpışmaya bağlı hafif beyin sarsıntısı ve kas yırtılması şeklinde olduğunu belirtti. Askerlerin durumunun Suriye’den tahliyelerini gerektirecek kadar ciddi olmadığı da açıklamada yer aldı.