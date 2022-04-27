ABD ve Rusya Arasında Tutuklu Takası

Rusya’da 2019 yılından bu yana tutuklu bulunan Amerikalı eski deniz piyadesi Trevor Reed, Washington ve Moskova’nın vardığı takas anlaşması sonucunda serbest bırakıldı. ABD, Reed’in karşılığında 20 yıl hapis cezası almış olan Rus pilot Konstantin Yaroşenko’yu serbest bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Reed’in serbest kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklu bir diğer Amerikalı deniz piyadesi Paul Whelan’ın da bırakılması için çabalarının sürdüğünü belirttiler.

ABD’nin Teksas eyaleti doğumlu 30 yaşındaki Reed, Rusya’nın başkenti Moskova’da içkili halde iki polis memuruna saldırarak hayatlarını tehlikeye atma suçlamasıyla 2019 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. Washington yönetimi suçlamayı “saçma bir oyun” olarak nitelendirmişti.

ABD Başkanı Joe Biden haberi Reed’in ailesiyle paylaştığını açıkladı. Biden, takas konusunda Rusya’yla yürütülen müzakerelerin ayrıntılarını ise paylaşmadı.

Reed ailesi de yaptıkları yazılı açıklamada, Başkan Biden’a ve aracı olan herkese teşekkür etti; ‘’985 gündür bir kabusun içinde yaşıyorduk. Başkan bu yaptığıyla Trevor’ın hayatını kurtarmış olabilir’’ dedi. Aile, Biden yönetimine oğullarının serbest bırakılmasının sağlanması için uzunca bir süredir baskı yapıyordu.

Rus pilot serbest bırakıldı

Takas karşılığında 2010 yılında ABD’ye kokain sokmak suçlamasıyla tutuklanan Rus pilot Yaroşenko da Rusya’ya iade edildi. Yaroşenko 2010 yılında ABD Özel Kuvvetleri’nce Batı Afrika ülkesi Liberya’da gözaltına alınmıştı.

Rusya, Yaroşenko’nun takas edilmesiyle ilgili ilk önerisini ABD’ye 2019 yılının Temmuz ayında yapmıştı.

ABD Başkanı Biden, casusluk suçlamasıyla Rusya’da tutuklu bulunan Paul Whelan’ın da eve dönmesi için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Amerikalı kadın basketbol oyuncusu Brittney Griner de yaklaşık 2 aydır Rusya’da tutuklu bulunuyor. Griner de havalimanında çantasında uyuşturucu madde yakalandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Griner, suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

