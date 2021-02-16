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ABD ve Rusya Arasında Tutuklu Takası İçin Görüşme İddiası

16.02.2021 00:53 | Son Güncelleme:
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ABD ve Rusya Arasında Tutuklu Takası İçin Görüşme İddiası

Reuters haber ajansı Rusya ve ABD’nin olası bir tutuklu takası konusunda görüştüğünü bildirdi

Reuters haber ajansı Rusya ve ABD’nin olası bir tutuklu takası konusunda görüştüğünü bildirdi. Rusya’da tutuklu bulunan eski ABD donanması mensubu Paul Whelan’ın avukatı Vladimir Zherebenkov, Reuters’a yaptığı açıklamada anlaşmaya varılması halinde müvekkilinin iki ile üç ay içinde serbest bırakılabileceğini kaydetti.

Whelan’ın avukatı Vladimir Zherebenkov, takas görüşmelerinin Rusya ve ABD güvenlik birimleri arasında yapıldığını kaydetti.

Rusya güvenlik teşkilatıyla görüştüğünü belirten Zherebenkov, kendisine görüşmelerin sürdüğü bilgisinin verildiğini aktardı.

Zherebenkov, takas konusunda yeni bir girişim başlatıldığı kanısında olduğunu, Biden yönetiminin görüşmeler için girişimde bulunmuş olabileceğini söyledi.

Zherebenkov daha önce de Moskova’nın Whelan’ın da dahil olduğu bir takas anlaşması yapmayı istediğine inandığını kaydetmişti. Ancak Biden yönetimi kapsamında takas görüşmeleri yürütüldüğü konusunda bir açıklama daha önce yapılmadı.

Zherebenkov, görüşmelerin sürdüğünü ve Whelan’ın iki ya da üç ay sonra teslim edilebileceğini söyledi.

Moskova’daki ABD Büyükelçiliği ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Zherebenkov, görüşmelerde dokuz yıl önce Rusya’da tutuklanan diğer bir eski donanma mensubu Trevor Reed’in davasının ele alınıp alınmadığı konusunda bilgi verebilecek konumda olmadığını kaydetti.

Washington Whelan ve Reed’in yargılanmasına tepki göstermiş ve Reed’in davasının ‘‘Saçmalıklar tiyatrosu’’ olduğunu söylemişti.

16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

ABD, İngiltere, Kanada ve İrlanda pasaportuna sahip Whelan, geçen Haziran ayında Rusya’da casuslukla suçlanarak 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Whelan ise casusluk iddialarını reddetmiş ve hakkında kumpas kurulduğunu iddia etmişti. Washington, Moskova’dan Whelan’ın serbest bırakılmasını talep etmişti.

Moskova ise Whelan’ın gözaltına alındığı 28 Aralık 2018 tarihinde Moskova’da bir otel odasında gizli bilgilerle suçüstü yakalandığını öne sürmüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığı 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada Reed ve Whelan’ın batıda masum kurbanlar olarak yanlış tanıtıldıklarını, bu isimlerin Rusya’da suç işlemiş olduklarını kaydetmişti.

Zherebenkov, Moskova’da Whelan karşılığında ABD’de tutuklu bulunan hangi isimlerin teslim edilebileceği konusunda çeşitli görüşler olduğunu dile getirdi. Bunlar arasında silah kaçakçısı Viktor Bout ve kokain kaçakçılığından suçlu bulunan Konstantin Yaroşenko’nun isimleri geçiyor. Rusya uzun süredir iki ismin serbest bırakılması için uğraşıyor. Zherebenkov’a göre bu isimler arasında bazı girişimciler ve bilgisayar programcıları da olabilir.

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