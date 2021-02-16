ABD ve Rusya Arasında Tutuklu Takası İçin Görüşme İddiası

Reuters haber ajansı Rusya ve ABD’nin olası bir tutuklu takası konusunda görüştüğünü bildirdi. Rusya’da tutuklu bulunan eski ABD donanması mensubu Paul Whelan’ın avukatı Vladimir Zherebenkov, Reuters’a yaptığı açıklamada anlaşmaya varılması halinde müvekkilinin iki ile üç ay içinde serbest bırakılabileceğini kaydetti.

Whelan’ın avukatı Vladimir Zherebenkov, takas görüşmelerinin Rusya ve ABD güvenlik birimleri arasında yapıldığını kaydetti.

Rusya güvenlik teşkilatıyla görüştüğünü belirten Zherebenkov, kendisine görüşmelerin sürdüğü bilgisinin verildiğini aktardı.

Zherebenkov, takas konusunda yeni bir girişim başlatıldığı kanısında olduğunu, Biden yönetiminin görüşmeler için girişimde bulunmuş olabileceğini söyledi.

Zherebenkov daha önce de Moskova’nın Whelan’ın da dahil olduğu bir takas anlaşması yapmayı istediğine inandığını kaydetmişti. Ancak Biden yönetimi kapsamında takas görüşmeleri yürütüldüğü konusunda bir açıklama daha önce yapılmadı.

Zherebenkov, görüşmelerin sürdüğünü ve Whelan’ın iki ya da üç ay sonra teslim edilebileceğini söyledi.