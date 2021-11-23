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ABD ve Rusya Arasında Ukrayna Gerginliği

23.11.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım malzemesi göndereceği haberlerine Rusya’dan tepki geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, olası bu tarz bir girişimin bölgede tansiyonu yükselteceği uyarısı yapıldı

ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım malzemesi göndereceği haberlerine Rusya’dan tepki geldi. Kremlin’den yapılan açıklamada, olası bu tarz bir girişimin bölgede tansiyonu yükselteceği uyarısı yapıldı.

Amerikan CNN haber kanalı dün yayınladığı bir haberinde Washington yönetiminin Ukrayna’ya yeni askeri mühimmattan oluşan bir yardım ve danışman ekibi gönderme konusunu masaya yatırdığını iddia etti.

Bu iddiaya yönelik olarak Rusya tarafından bugün bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov yaptığı açıklamada “Ukrayna’nın doğusundaki eylemlerinden ve orada bir güç kullanma kararı alması olasılığından ciddi anlamda endişe duyuyoruz” dedi. Sözcü bu noktada ABD’nin olası bir askeri yardımının da tansiyonu iyiden iyiye arttırmaya yönelik bir adım olacağını dile getirdi.

Peskov ayrıca Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmek gibi bir niyetinin olmadığını, Ukrayna’nın da yapması gerekenin Moskova’yla görüşmeler yapmak üzere masaya dönmesi gerektiğini söyledi.

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