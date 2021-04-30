ABD ve Rusya Arasında Vize Gerilimi

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısını azaltması ve göçmen olmayan vize türlerini askıya almasının ardından Kremlin Washington’u dostane olmayan eylemlerle gerilimi körüklemekle suçladı.

Rusya’nın yabancı diplomatik misyonlarda görevli yerel personel sayısına sınırlama getiren yeni bir yasa çıkarmasının ardından, Moskova’daki ABD Büyükelçiliği konsolosluk personelini yüzde 75 oranında azaltacağını ve 12 Mayıs’tan itibaren de diplomatik olmayan seyahatler için göçmen dışı vizeleri işleme koymayacağını açıkladı.

Karar, diplomat ya da ABD’de daimi oturma ve çalışma imkanı veren Yeşil Kart başvurusunda bulunanlar dışında Ruslar’ın ABD’yi turizm ya da başka amaçlarla ziyaret etmek üzere kendi ülkelerinde vize başvurusu yapamayacakları ve ihtiyaç olması halinde bu başvuruları üçüncü bir ülkede yapmak zorunda kalmaları anlamına geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’deki Rus konsolosluklarının diplomatik bazı sınırlamalar yaşamalarına rağmen 10 gün içinde başvuruları değerlendirip, vize vermeye devam ettiklerini ve Washington’un ABD vatandaşlarını getirerek personel sayısını artırması yönünde bir engel olmadığını belirtti.