ABD ve Rusya Arasında Vize Gerilimi

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği’nin personel sayısını azaltması ve göçmen olmayan vize türlerini askıya almasının ardından Kremlin Washington’u dostane olmayan eylemlerle gerilimi körüklemekle suçladı.
Rusya’nın yabancı diplomatik misyonlarda görevli yerel personel sayısına sınırlama getiren yeni bir yasa çıkarmasının ardından, Moskova’daki ABD Büyükelçiliği konsolosluk personelini yüzde 75 oranında azaltacağını ve 12 Mayıs’tan itibaren de diplomatik olmayan seyahatler için göçmen dışı vizeleri işleme koymayacağını açıkladı.
Karar, diplomat ya da ABD’de daimi oturma ve çalışma imkanı veren Yeşil Kart başvurusunda bulunanlar dışında Ruslar’ın ABD’yi turizm ya da başka amaçlarla ziyaret etmek üzere kendi ülkelerinde vize başvurusu yapamayacakları ve ihtiyaç olması halinde bu başvuruları üçüncü bir ülkede yapmak zorunda kalmaları anlamına geliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’deki Rus konsolosluklarının diplomatik bazı sınırlamalar yaşamalarına rağmen 10 gün içinde başvuruları değerlendirip, vize vermeye devam ettiklerini ve Washington’un ABD vatandaşlarını getirerek personel sayısını artırması yönünde bir engel olmadığını belirtti.
Yapılan açıklamada, Rusya’da bulunan ABD diplomatik personel kotasının 455 olduğu ancak şu an yalnızca 280 akredite çalışanın bulunduğu ve bu durumun da Washington’a personel sayısının artırılması için geniş alan tanıdığı kaydedildi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ruslar’ın halihazırda ABD vizesi alırken zorlandıklarını belirerek büyükelçiliğin kararının uygulamada pek etkisinin olmayacağını söyledi.
Rus sözcü, “İkili ilişkilerde gelişen bu gergin durumun asıl sebebine bakmak gerekir. Peş peşe dostane olmayan adımlar atıyorsanız, o zaman bu işin başlangıcının ABD’nin dostane olmayan adımları olduğu net şekilde görülür” ifadelerini kullandı.
Kremlin sözcüsü, Rusya’nın ABD Başkanı Joe Biden’ın başkanlığının ilk 100 gününden daha iyisini beklediklerini kaydetti.
ABD ve Rusya arasındaki Yeni START olarak bilenen nükleer silah anlaşmasının süresinin uzatılması yönündeki adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirten Peskov, “Ancak bu olumlu durum 100 gün içinde biriken olumsuzluklara kıyaslandığında küçük kalıyor” dedi.
Moskova ve Washington arasında bir dizi konuda görüş ayrılıkları yaşanıyor ancak ilişkiler ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in katil olduğunu düşündüğünü söylemesinin ardından daha da gerginleşti.
ABD bu ay içinde 2020 seçimlerine müdahale, siber korsanlık faaliyetleri ve Ukrayna’ya karşı zorba tavır sergilediği gerekçesiyle Rusya’ya yaptırım uygulamıştı. Moskova da ABD’ye yaptırımlarla karşılık verip, şu anda cezaevinde bulunan Kremlin muhalifi Alexei Navalny’e yönelik muamele konusunda ABD’nin eleştirilerini reddetmişti.
Rusya’nın Orta ve Doğu Avrupa ülkeleriyle ilişkileri de son haftalarda gergin. Bu gerginlik karşılıklı olarak diplomatların sınırdışı edilmesiyle sonuçlanmıştı.
Putin, diplomatik misyonlarda görevli yerel personel sayısına sınırlama getiren yasayı imzalayarak hükümetten, kısıtlamalara tabi olacak dostane olmayan ülkeler listesi hazırlamasını istemişti. Rus devlet televizyonu tarafından yayınlanan taslak listede ABD’nin de yer aldığı görülmüştü.
ABD Büyükelçiliği yaptığı yazılı açıklamada, “Rus hükümetinin konsolosluk işgücümüzü yüzde 75 oranında azaltmaya zorlamasından üzüntü duyduk. 12 Mayıs’tan itibaren yalnızca ABD vatandaşlarına yönelik acil konsolosluk hizmetleri ve hayati önem taşıyan acil nitelikli göçmen vizesi işlemlerine yönelik sınırlı sayıda hizmet verilecektir” dedi.