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ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Biraraya Geliyor

19.05.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bugün İzlanda’nın Reykyavik şehrinde biraraya geliyorlar. İki bakan, İzlanda’a düzenlenecek Arktik Konsey toplantısı kapsamında görüşecekler

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Biraraya Geliyor

ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları bugün İzlanda’nın Reykyavik şehrinde biraraya geliyorlar. İki bakan, İzlanda’a düzenlenecek Arktik Konsey toplantısı kapsamında görüşecekler.

Bu buluşma iki ülke arasında tansiyonun yüksek olduğu son dönemde ilk kez bakanların yüz yüze görüşmesi olacak. Dışişleri bakanlarının görüşmesi aynı zamanda önümüzdeki ay ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya lideri Vladimir Putin’in yapacakları görüşmeye de hazırlık niteliğinde olacak.

Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Bu görüşme Moskova’yla daha istikrarlı ve öngörülebilir bir ilişki tesis edip edemeyeceğimiz konusunda bir test imkanı sunacaktır” denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken toplantı öncesi yaptığı açıklamada uluslararası kamuoyunu kutup bölgesinin askeri bölge haline getirilmemesi konusunda uyardı. Amerika, Rusya’yı yabancı gemilerden kutup bölgesinde geçiş izni talep etmekle ve bölgedeki gemileri tehdit etmekle suçlamıştı.

Blinken, İzlanda Dışişleri Bakanı’yla ortak basin toplantısında konuya ilişkin olarak Rusya’nın Kuzey Denizi’nde uluslararası hukuka aykırı deniz hakları iddialarında bulunduğunu söyledi.

Blinken’in bu açıklamasından bir gün önce de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “ Bu çok uzun zamandır herkesçe malum ki burası bir alanımız bizim toprağımız. Arktik bölgedeki kıyılarımızın güvenliği bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Küresel ısınmanın etkisiyle buzulların erimeye başlaması üzerine kutup bölgesinde daha fazla kara parçası erişilebilir hale geldi. Son yıllarda Rusya Lideri Putin’in kutuplar bölgesini Rusya için öncelikli stratejik bölge haline getirdi. Bu durum bölgeye askeri ve maden faaliyetleri nedeniyle yatırım yapan Arktik Konsey üyeleriyle Rusya arasındaki gerilimi arttırıyor.

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