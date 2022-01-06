HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ve Rusya Gelecek Haftaki Görüşmelere Hazırlanıyor

ABD ve Rusya Gelecek Haftaki Görüşmelere Hazırlanıyor

06.01.2022 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile gelecek hafta yapılacak güvenlik görüşmelerinde ABD ve müttefiklerinin, seçim müdahalesi, silah anlaşmaları, Ukrayna ve diğer konuları gündeme getireceğini söyledi

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile gelecek hafta yapılacak güvenlik görüşmelerinde ABD ve müttefiklerinin, seçim müdahalesi, silah anlaşmaları, Ukrayna ve diğer konuları gündeme getireceğini söyledi.

Psaki gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD heyetlerinin görüşmelerde Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getireceklerini söyledi.

Washington, Ukrayna sınırına binlerce asker yığan Rusya’yı işgalden caydırmaya çalışırken, Amerikalı yetkililer gelecek hafta Rusya'nın da yer aldığı üç ayrı görüşmeye katılacak. 10 Ocak Pazartesi günü Cenevre'de yapılacak ilk görüşmede ABD’yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman temsil edecek.

12 Ocak'ta Brüksel'de bir NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapılacak ve 13 Ocak'ta Viyana'da ABD ve Rusya'nın da üye olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yer aldığı üçüncü bir toplantı gerçekleştirilecek.

Bu toplantılar dışında ayrıca 11 Ocak’ta Brüksel'deki NATO karargahında bir NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı düzenlenecek.

Psaki, görüşmelerde Rusya’nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi, Gürcistan'a girmesi, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ve muhalif isimlerin zehirlenmesi gibi bir dizi endişeyi ABD’nin dile getireceğini söyledi.

Psaki "Açık konuşalım, son yirmi yılda iki komşu ülkeyi işgal eden, diğer ülkelerde birçok seçime müdahale eden, yabancı topraklarda suikast girişiminde bulunmak için kimyasal silahlar kullanan ve uluslararası silah kontrol anlaşmalarını ihlal eden Rusya'dır. Biz ve müttefiklerimiz, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve kesinlikle bu görüşmelerin bir parçası olarak Rusya ile bu sorunları ve diğer sorunları gündeme getireceğiz" dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha fazla genişlemeyeceği ve Ukrayna'nın NATO’ya katılmayacağı konusunda yasal olarak bağlayıcı güvenceler talep ediyor.

Başkan Joe Biden 2 Ocak’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin ekonomik yaptırımlar ve diğer adımlarla kararlı bir şekilde yanıt vereceğini söylemişti. Biden, ABD’nin, müttefiklerinin ve ortaklarının, Ukrayna hakkında Zelenskiy olmadan harekete geçmeyeceği sözünü de vermişti.

Psaki, Biden'ın Rusya ile Batı arasındaki bazı konularda ilerlemenin mümkün olduğunu, ancak Putin'in bazı taleplerinin uygulanabilir olmadığını açıkça belirttiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü "Bu taleplere madde madde yanıt vermiyoruz ve bu müzakerelerde de yanıt vereceğimizi sanmıyorum çünkü deneyimlerimize göre kamuoyu önünde müzakere ederek gerçek ilerleme kaydetmiyorsunuz ve ayrıca taleplerin çoğu da böyle bir yanıtı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif… Koronavirüs alarmı! Başvurular 2 kat arttı! 5-6 kişiden biri pozitif…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Hafif geçirenlerin bile organlarına zarar vermişHafif geçirenlerin bile organlarına zarar vermiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

5 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı! Vaka sayısında rekor

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Karantina süresi değişti

Bakan Nebati duyurmuştu! İndirim yolda, fiyatlara yansıyacak mı?

Bakan Nebati duyurmuştu! İndirim yolda, fiyatlara yansıyacak mı?

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

''Yılmaz Vural Fenerbahçe'ye hayırlı olsun''

Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

Kasım Süleymani'nin kızının Iphone marka telefonu olay oldu: Müthiş bir ironi

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

Okul müdürüne böyle tepki gösterdi: 'Siz ne iş yaparsınız ya'

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Omicron'la ilgili peş peşe iyi haber! "Salgının sonu geliyor"

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Her satırı iğrenç! 9 yaşında Adnan Oktar'a sunulan kız konuştu

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

Sabah boş bavulla gelip, akşam dolu bavulla dönüyorlar

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

"Pes" dedirten görüntü! Yüzlerce...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.