ABD ve Rusya Gelecek Haftaki Görüşmelere Hazırlanıyor

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Rusya ile gelecek hafta yapılacak güvenlik görüşmelerinde ABD ve müttefiklerinin, seçim müdahalesi, silah anlaşmaları, Ukrayna ve diğer konuları gündeme getireceğini söyledi.

Psaki gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD heyetlerinin görüşmelerde Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik faaliyetleriyle ilgili endişelerini dile getireceklerini söyledi.

Washington, Ukrayna sınırına binlerce asker yığan Rusya’yı işgalden caydırmaya çalışırken, Amerikalı yetkililer gelecek hafta Rusya'nın da yer aldığı üç ayrı görüşmeye katılacak. 10 Ocak Pazartesi günü Cenevre'de yapılacak ilk görüşmede ABD’yi, Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman temsil edecek.

12 Ocak'ta Brüksel'de bir NATO-Rusya Konseyi toplantısı yapılacak ve 13 Ocak'ta Viyana'da ABD ve Rusya'nın da üye olduğu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın yer aldığı üçüncü bir toplantı gerçekleştirilecek.

Bu toplantılar dışında ayrıca 11 Ocak’ta Brüksel'deki NATO karargahında bir NATO-Ukrayna Konseyi toplantısı düzenlenecek.

Psaki, görüşmelerde Rusya’nın 2014'te Kırım'ı ilhak etmesi, Gürcistan'a girmesi, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ve muhalif isimlerin zehirlenmesi gibi bir dizi endişeyi ABD’nin dile getireceğini söyledi.

Psaki "Açık konuşalım, son yirmi yılda iki komşu ülkeyi işgal eden, diğer ülkelerde birçok seçime müdahale eden, yabancı topraklarda suikast girişiminde bulunmak için kimyasal silahlar kullanan ve uluslararası silah kontrol anlaşmalarını ihlal eden Rusya'dır. Biz ve müttefiklerimiz, önümüzdeki günlerde, haftalarda ve kesinlikle bu görüşmelerin bir parçası olarak Rusya ile bu sorunları ve diğer sorunları gündeme getireceğiz" dedi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, NATO'nun daha fazla genişlemeyeceği ve Ukrayna'nın NATO’ya katılmayacağı konusunda yasal olarak bağlayıcı güvenceler talep ediyor.

Başkan Joe Biden 2 Ocak’ta Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde ABD ve müttefiklerinin ekonomik yaptırımlar ve diğer adımlarla kararlı bir şekilde yanıt vereceğini söylemişti. Biden, ABD’nin, müttefiklerinin ve ortaklarının, Ukrayna hakkında Zelenskiy olmadan harekete geçmeyeceği sözünü de vermişti.

Psaki, Biden'ın Rusya ile Batı arasındaki bazı konularda ilerlemenin mümkün olduğunu, ancak Putin'in bazı taleplerinin uygulanabilir olmadığını açıkça belirttiğini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü "Bu taleplere madde madde yanıt vermiyoruz ve bu müzakerelerde de yanıt vereceğimizi sanmıyorum çünkü deneyimlerimize göre kamuoyu önünde müzakere ederek gerçek ilerleme kaydetmiyorsunuz ve ayrıca taleplerin çoğu da böyle bir yanıtı hak etmiyor" ifadelerini kullandı.

