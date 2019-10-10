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ABD ve Rusya Güvenlik Konseyi'nde Türkiye’nin Kınanmasına Karşı Çıktı

10.10.2019 23:36 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri harekatın kınanması yönünde öneri getiren Avrupalı konsey üyeleri İngiltere, Fransa, Belçika, Polonya, Almanya ve Estonya’nın talebi, ABD ile Rusya’nın karşı çıkması üzerine kabul edilmedi

ABD ve Rusya Güvenlik Konseyi'nde Türkiye’nin Kınanmasına Karşı Çıktı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi düzenlediği kapalı oturumda Türkiye’nin dün Suriye’de başlattığı ‘Barış Pınarı’ harekatını tartıştı.

Toplantıda Türkiye’nin Suriye’de başlattığı askeri harekatın kınanması yönünde öneri getiren Avrupalı konsey üyeleri İngiltere, Fransa, Belçika, Polonya, Almanya ve Estonya’nın talebi ABD ile Rusya’nın karşı çıkması üzerine kabul edilmedi.

ABD ile Rusya, Suriye konusunda BM Güvenlik Konseyi’nde ilk kez ortak hareket ederek konseye gelen bir öneriye birlikte karşı gelmiş oldu.

Toplantı sonrasında konuyu BM Güvenlik Konseyine taşıyan Fransa, Almanya, Belçika, Estonya, İngiltere ve Polonya’nın daimi temsilcileri ortak bir açıklama yaptı. BM Güvenlik Konseyi’nin Avrupalı üyeleri, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri harekattan duydukları derin endişeyi dile getirerek, “Türkiye’ye başlattığı askeri harekatı sonlandırma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

“Demografik yapının değiştirilmesi kabul edilemez bir durum”

Güvenlik Konseyi’nin AB’li üyeleri Türkiye’nin bölgenin demografik yapısını değiştirmemesi gerektiğini de kaydederek, “Türkiye’nin düzenlediği bu harekat bölgeye daha da istikrarsızlık getirecek, IŞİD terör örgütünün yeniden sahneye çıkmasının yolunu açabilecektir ki bu durum hem Avrupa hem de dünyada yeni bir güvenlik sorununa yol açabilir. Türkiye’nin bölgede herhangi bir şekilde demografik yapıyı değiştirme çabası bizim için kabul edilemeyecek bir durumdur. Türkiye’yi bu konuda da uyarıyoruz” dedi.

ABD: “Türkiye taahhütlerini yerine getirmezse bedelini öder”

ABD’nin yeni atanan BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft kapalı yapılan toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump’ın sözlerini hatırlattı.

ABD’nin Türkiye’ye başlattığı harekatta onay vermediğini vurgulayan Craft, Türkiye’nin başlattığı harekatta, insani yükümlülükler, Kürt ve Hıristiyanların hakları ve IŞİD terör örgütüyle ilgili taahhütlerini yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’nin kurallara uymamasının sonuçları olacağını ifade etti.

Rusya: “Türkiye’nin başlattığı harekat koalisyon üyelerinin demografik yapıyı değiştirmesinin sonucu”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği askeri harekatın, bazı koalisyon ortaklarının, Suriye'nin kuzeydoğusunda demografiyi değiştirmelerinin bir sonucu olduğunu söyledi. Nebenzia, “Uzun süre onları bölgedeki demografik yapıyı değiştirmemeleri için uyardık. Bizi dinlemediler” dedi.

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