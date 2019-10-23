"ABD ve Rusya ile yapılan görüşmeler diplomasi zaferiyle sonuçlanmıştır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Barış Pınarı Harekatı'nın temel hedefinin, hiçbir etnik gruba karşı olmadığını, terör örgütlerine karşı onları yerinde, kaynağında etkisiz hale getirmeyi amaçladığını belirterek, bu kapsamda ABD ve Rusya Federasyonu ile yapılan görüşmelerin büyük bir diplomasi zaferiyle, büyük bir başarıyla sonuçlandığını söyledi.

Bakan Gül, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Ceza Muhakemesinde Lekelenmeme Hakkı Çalıştayı'nda konuştu.

Dünyanın, terör örgütlerini, "işime yarar terör örgütü", "işime yaramayan terör örgütü" şeklinde tasnif ettiğini belirten Gül, Türk yargısının talep ettiği iadeleri hiçbir şekilde ciddiye ve dikkate almayan ülkelerin yakından görüldüğünü kaydetti.

Gül, terör örgütlerini tasnif etmenin bir hukuk devletine yakışmayacağını vurgulayarak, "Bir hukuk devleti için bütün terör örgütleri terör örgütüdür. Terör örgütlerini kategorize edemezsiniz. Ama dünyada maalesef bunun tersi yaşanmaktadır. Bugün Türkiye'ye karşı insan hakları dersi vermeye çalışanların bunu yapıyor olması da kocaman bir çifte standarttır." değerlendirmesinde bulundu.