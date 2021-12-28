ABD ve Rusya Ukrayna Konusunda Masaya Oturuyor

ABD’li ve Rus yetkililer, Ukrayna konusunda yükselen tansiyonu ve kendi askeri faaliyetleri konusunu görüşmek üzere, 10 Ocak’ta biraraya gelmek konusunda mutabık kaldılar.

Biden yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ABD ve Rusya görüşmesinin yanısıra Rusya ve NATO arasında da 12 Ocak’ta, bir temas sağlanacak. Yine Washington ve Moskova’nın katılımıyla birlikte Avrupalı ülkelerinde yer alacağı bir görüşme de 13 Ocak’ta yapılacak.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da yaptığı açıklamada söz konusu tarihleri teyit etti. Ryabkov, görüşmelerin Rusya’nın batıdan beklentisi olan güvenlik garantilerini sağlayacak şekilde sonuçlanmasını umduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı, NATO’yla 12 Ocak’ta yapılacak görüşmenin Brüksel’de yapılacağını, 13 Ocak’taki toplantıya ABD ve Avrupalı ülkeler dışında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT’in, Ukrayna’nın ve bazı eski Sovyetleri Birliği ülkelerinin de katılacağını belirtti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi görüşmeye ilişkin olarak “Masaya oturup konuşacağız. Rusya kendi kaygılarını biz de Rusya’nın faaliyetlerinden duyduğumuz kaygıları masaya getireceğiz. Bazı konularda ilerleme sağlarız bazılarındaysa fikir ayrılığımız sürer. Diplomasi böyle birşey” dedi.

Rusya’nın bir süredir Ukrayna sınırına yüzbin civarında asker yığması başta ABD olmak üzere batılı ülkelerde ciddi kaygılara neden oluyor.

Rusya, Ukrayna’nın doğusuna yönelik bir işgal hazırlığında olduğunu reddetse de ABD ve batılı ülkeler Rusya’nın böylesi bir hareketinin ağır sonuçları olacağı konusunda Rusya’yı uyarıyorlar.

