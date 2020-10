ABD ve Rusya’dan Nükleer Silahların İndiriminde Çelişkili Açıklamalar

Kremlin, Washington’un kayda değer ilerleme sağlandığı tezine rağmen, Rusya'nın ABD ile arasındaki Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nı (New START) uzatmak için yeni bir anlaşmaya varmadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ruslar’ın anlaşmada sonuca ulaşmak için bir yol bulacaklarından umutlu olduğunu söyledi.

ABD ve Rusya’nın her birinin envanterinde en az 5.000 adet nükleer silah bulunuyor. Ancak eski Başkan Barack Obama tarafından 2011 yılında imzalanan New START, iki ülkenin en fazla 1.550 adet stratejik nükleer silah konuşlandırmasına imkan veriyor. Antlaşma aynı zamanda iki ülkenin düzenli olarak birbirini denetlemesini de öngörüyor. Her iki tarafın da kabul etmesi halinde bu antlaşmanın süresi beş yıla kadar uzatılabiliyor.

New START, 1991 yılında Sovyetler Birliği ve ABD arasında imzalanan orijinal Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması’nın (START I) yerini almıştı.

1980'lerde Başkan Ronald Reagan ve Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov ile 1990'larda halefleri George H.W. Bush ve Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin arasındaki silah anlaşmaları, süper güçler arasında artan güvenin altını çizdi ve Soğuk Savaş'ın sona ermesine katkıda bulundu.

Başkan Trump, ABD ve Rusya arasında 1987’de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF) Rusya’nın yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle, 2019 yılı Şubat ayında çıkma kararı almıştı.

Rusya ise Amerika’nın antlaşmayı ihlal ettiğini iddia etmişti. Soğuk Savaş döneminden kalma bu antlaşmadan ABD’nin çekilmesinin ardından New START, iki nükleer güç arasında silah kontroluna yönelik tek antlaşma olarak kalmıştı.