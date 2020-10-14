ABD ve Rusya’dan Nükleer Silahların İndiriminde Çelişkili Açıklamalar

Kremlin, Washington’un kayda değer ilerleme sağlandığı tezine rağmen, Rusya'nın ABD ile arasındaki Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması’nı (New START) uzatmak için yeni bir anlaşmaya varmadığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Ruslar’ın anlaşmada sonuca ulaşmak için bir yol bulacaklarından umutlu olduğunu söyledi.

2010 yılında imzalanan ve iki ülke arasındaki son büyük nükleer antlaşma olan Yeni Stratejik Nükleer Silahların İndirimi Antlaşması, Rusya ve ABD'nin konuşlandırabileceği stratejik nükleer savaş başlıklarının sayısını sınırlıyor. Antlaşmanın süresi 2021 yılı Şubat ayında doluyor.

Amerikalı yetkililer sosyal medya açıklamalarında, uzatma için prensipte anlaşmaya varıldığını kaydetmişlerdi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada, antlaşmanın uzatılması gerektiğine dair ortak bir anlayış olmasını umdukları halde henüz bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Gazetecilerle yaptığı telekonferansta Peskov, "START antlaşmasını uzatma ihtiyacı konusunda aynı düzlemde olduğumuzu umuyoruz. Uzatmanın gerektiğini, bunun ülkelerimizin ve tüm dünyanın stratejik güvenliğinin yararına olduğunu anlıyoruz" dedi.