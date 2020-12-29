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ABD ve Rusya'dan Ortak Uyuşturucu Operasyonu

29.12.2020 11:56 | Son Güncelleme:
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ABD ve Rusya'dan Ortak Uyuşturucu Operasyonu

Rusya, Federal Güvenlik Servisi FSB, Amerikalı yetkililerle ortak uyuşturucu operasyon düzenlendiğini açıkladı

Rusya, Federal Güvenlik Servisi FSB, Amerikalı yetkililerle ortak uyuşturucu operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada bu yıl FSB’nin, Amerika Adalet Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadelede Dairesi’yle düzenlenen ortak operasyonda, 330 kilogram kokain ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonun başlangıç noktasının Rusya’nın St. Petersburg şehri olduğu ve Güney Amerika’dan, Avrupa ve Rusya’ya uyuşturucu kaçıran kişilerin kimliklerinin tespiti konusunda ortak bir çalışma yapıldığı belirtildi.

FSB ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 13, 6 milyon dolar olduğunu açıkladı.

ABD ve Rusya arasındaki ilişkilerde son yıllarda Suriye konusundaki ayrılıklar ve 2016 seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiaları nedeniyle gerginlikler yaşanıyor. Buna karşın iki ülke uluslararası güvenlik ve küresel meselelerde işbirliği yapmaya devam ediyorlar.

Rusya’nın ortak uyuşturucu operasyonu konusunda Adalet Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve Moskova’daki ABD Büyükelçiliği herhangi bir açıklamaya ya da yorumda bulunmadı.

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