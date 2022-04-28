HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD ve Rusya’dan Türkiye’de tutuklu takası

ABD ve Rusya’dan Türkiye’de tutuklu takası

28.04.2022 04:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ve Rusya dün Türkiye’de tutuklu takası gerçekleştirdi. ABD, bu takastaki yardımları nedeniyle Türkiye’ye teşekkür etti.

ABD ve Rusya’dan Türkiye’de tutuklu takası

ABD ve Rusya dün Türkiye'de tutuklu takası gerçekleştirdi. ABD, bu takastaki yardımları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

Rusya eski ABD piyadesi Marine Trevor Reed'i ABD'li yetkililere teslim ederken ABD ise Rus pilot Konstantin Yaroşenko'yu Rusya'ya iade etti.

Reed 2019'da Moskova'dayken sarhoş araç kullanmak ve iki polisin hayatını tehlikeye atmakla suçlanarak tutuklanmıştı.

ABD bu suçlamanın absürt olduğunu savunuyordu.

Yoraşenko ise 2010'da Liberya'da ABD'li özel birlikler tarafından ABD'ye kokain sokmaya çalışma girişimi nedeniyle tutuklanmıştı.

Rusya Temmuz 2019'da ABD'ye Yoraşenko'nun karşılığında herhangi bir ABD'li tutukluyu vermeye hazır olduklarını iletmişti.

ABD Başkanı Joe Biden konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bugün Trevor Reed'in dönüşünü ve onu çok özleyen ailesiyle kavuşmasını kutluyoruz" dedi.

Biden, bu takas için zor kararlar alması gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Maria Zaharova da bu takas için uzun süren pazarlıkların yapıldığını açıkladı.

Rus devlet televizyonu da Yoraşenko'nun önce Soçi'ye, ardından da Moskova'ya uçtuğunu belirtti ve ailesiyle kavuşma videosunu paylaştı.

Trevor Reed'in babası Joey Reed de "Takas tıpkı filmlerdeki gibiydi, iki uçak birbirine yanaştı ve kapılarından tutuklular takas edildi" dedi.

Reed daha önce serbest kalmak için açlık grevine gitmiş ve 4 Nisan'da bunu sonlandırdıktan sonra tedavi görmüştü.

Reuters'a konuşan ABD'li yetkililer bu takasın iki ülke arasındaki genel diplomatik ilişkilerin seyrinden bağımsız olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ilişkiler Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yıllardır görülmemiş bir seviyede gerilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'da tutuklu bulunan bir diğer eski deniz piyadesi Paul Whelan'ı da serbest kılmak için girişimlerinin sürdüğünü açıkladı.

Casusluk suçlamasıyla tutuklanan Whelan da durumunu "siyasi rehine" olarak nitelemişti.

İki olimpik madalyalı ABD'li ünlü basketbolcu Brittney Gringer da Şubat ayında kenevir yağı içeren bir e-sigara sıvısı taşıdığı için Moskova'da tutuklanmış ve 10 yıla kadar hapisle yargılanmaya başlamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’den şok iddia! Arkasında onlar mı vardı?ABD’den şok iddia! Arkasında onlar mı vardı?
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişlerKılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle ilgili çok konuşulacak sözler: Elektrikleri kendi elleriyle kesmişler
Özdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldıÖzdağ'ı kızdıran soru: Basın toplantısını kesti, ilçeden ayrıldı
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Korkunç olay! Tahta sökmek isteyen 4 arkadaş hayatını kaybetti

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

Anlaştılar! İtiraz eden olmadı: Muhalefetin adayı...

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

İstanbul'da 80 bin kişilik iftar! Uzunluğu 2 kilometreyi buldu

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

Kızı paylaştı! İbo'nun torununu görenler beğeni yağdırdı

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

'Var mısın Yok musun' yarışmasında 500 bin TL'yi kazanmıştı! İşte Ülkühan Yılmaz'ın son hali

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

Türkiye'de gerçekleşti! ABD ve Rusya arasında filmleri aratmayan takas

İlginizi Çekebilir

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Açlık krizlerine bire bir: Boy uzatıyor, kansere karşı koruyor...

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.