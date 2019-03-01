ABD ve Rusya'nın karar taslakları reddedildi

Kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido ise tutuklanacak olmasına rağmen ülkeye geri dönmek istiyor.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan Venezuela'daki krizle ilgili iki ayrı karar taslağı reddedildi. ABD'nin karar taslağı Çin ve Rusya tarafından veto edilirken, Rusya'nın sunduğu karar taslağı de yine kabul edilmedi.

ABD'nin Güvenlik Konseyi'nin onayına sunduğu karar taslağında Venezuela'da "özgür, adil ve inandırıcı" seçimlerin yapılması ve yardım malzemelerinin ülkeye girişine engel çıkarılmaması talep ediliyor. Aralarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu 9 devlet karar için olumlu oy kullanırken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Çin ve Rusya kararı veto etti. Üç devletin çekimser kaldığı oylamada Güney Afrika Cumhuriyeti de ret oyu kullandı.

Rusya'nın karar taslağında ise sadece Çin, Güney Afrika ve Ekvator Ginesi'nin onayını aldı. Konsey üyesi 5 Avrupa devleti, ABD ve Peru ret oyu kullanırken, dört devlet de çekimser kaldı. Rusya'nın önerisinde Venezuela'nın "askeri müdahale ile tehdit edilmemesi ve uluslararası yardımlardan Venezuela hükümetinin sorumlu olduğunun kabul edilmesi" isteniyor.