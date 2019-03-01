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ABD ve Rusya'nın karar taslakları reddedildi

01.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi'nde, Venezuela'daki siyasi krize ilişkin karşıt talepler içeren iki karar taslağı reddedildi.

ABD ve Rusya'nın karar taslakları reddedildi

Kendisini devlet başkanı ilan eden Guaido ise tutuklanacak olmasına rağmen ülkeye geri dönmek istiyor.Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan Venezuela'daki krizle ilgili iki ayrı karar taslağı reddedildi. ABD'nin karar taslağı Çin ve Rusya tarafından veto edilirken, Rusya'nın sunduğu karar taslağı de yine kabul edilmedi.

ABD'nin Güvenlik Konseyi'nin onayına sunduğu karar taslağında Venezuela'da "özgür, adil ve inandırıcı" seçimlerin yapılması ve yardım malzemelerinin ülkeye girişine engel çıkarılmaması talep ediliyor. Aralarında Almanya, Fransa ve İngiltere'nin de bulunduğu 9 devlet karar için olumlu oy kullanırken, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu destekleyen Çin ve Rusya kararı veto etti. Üç devletin çekimser kaldığı oylamada Güney Afrika Cumhuriyeti de ret oyu kullandı.

Rusya'nın karar taslağında ise sadece Çin, Güney Afrika ve Ekvator Ginesi'nin onayını aldı. Konsey üyesi 5 Avrupa devleti, ABD ve Peru ret oyu kullanırken, dört devlet de çekimser kaldı. Rusya'nın önerisinde Venezuela'nın "askeri müdahale ile tehdit edilmemesi ve uluslararası yardımlardan Venezuela hükümetinin sorumlu olduğunun kabul edilmesi" isteniyor.

Guaido Venezuela'ya geri dönmek istiyor

Güney Amerika ülkelerinin desteğini arayan Venezuela'nın muhalif lideri Juan Guaido, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya geldi. Guaido'nun Cuma günü de Paraguay'a gideceği açıklanmıştı. Brezilya'da medyaya açıklamalarda bulunan Guaido ülkesine dönmekte kararlı olduğunu, ailesine ve şahsına yöneltilen tehditlere kulak asmayacağını ve tutuklanacağının duyurulmasına rağmen en geç Pazartesi günü Caracas'a dönmekte kararlı olduğunu söyledi.

Devlet başkanı Maduro Pazartesi günü Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Lima Grubu toplantısına katılan Guaido'nun yurt dışına izinsiz çıkma suçundan yargılanacağını duyurmuştu. Ordu ve güvenlik birimlerinin Maduro'ya verdiği desteğin azaldığı görülüyor. Bogota'daki göç dairesinden yapılan açıklamada en az 560 asker ve polisin sınırı geçerek iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

DW, afp/AG, GA

Deutsche Welle Türkçe

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