ABD ve Slovenya Arasında 5G Mutabakatı

Pompeo, Slovenyalı etkililerle görüşmelerindeki bir diğer önemli konunun ülkenin Rusya’ya olan bağımlılığını azaltarak enerji güvenliğinin sağlanması olacağını söyledi.

Slovenya’nın telekom şirketi, 5G ağını oluşturmaya başlamış ve yıl sonuna kadar ülkenin üçte birini 5G ağıyla donatacağını açıklamıştı.

Pompeo, basına yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın eşi First Lady Melania Trump’ın da doğduğu ve büyüdüğü ülke olan Slovenya’ya selamlarını gönderdiğini kaydetti.

2011 yılından bu yana ilk kez bir ABD Dışişleri Bakanı, Slovenya’yı ziyaret etmiş oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dört Orta ve Doğu Avrupa ülkesini kapsayan turunun Perşembe günkü ayağında Slovenya’daydı. Pompeo, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile birlikte 5G mutabakatına imza attı. Pompeo, mutabakatın otoriter tehditlere ve Çin’in kişileri ve bilgiyi kontrol etme çabalarına karşı güvence sağladığını söyledi.

Pompeo, ‘‘Slovenya’nın ve tüm bölgenin siyasi bağımsızlığıyla ekonomik refahını sağlayacak temiz ve güvenilir enerji için gelecek nesil nükleer teknolojinin müthiş potansiyelinden söz ettik’’ diye konuştu.

Slovenya, nükleer santral sahibi olan tek eski Yugoslavya ülkesi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Perşembe günü imzalanan mutabakatın, hem AB hem de NATO için 5G güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Sözcü Ortagus, Twitter mesajında, ‘‘Slovenya; güvenlik, mahremiyet ve fikri mülkiyetini korumaya kararlı olan ve sayısı her geçen gün artan ülkelerin arasına katıldı’’ dedi.

Geçen yıl aralarında Polonya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti’nin olduğu ülkeler 5G tedarikçilerinin yabancı bir ülke tarafından kontrol edilmeyen firmalardan oluşacağı konusunda ABD ile anlaşmalar imzalamıştı.

Pompeo, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Cumhurbaşkanı Borut Pahor’la da temaslarda bulunacak.

Pompeo, Çarşamba günü Çek Cumhuriyeti’nde yaptığı açıklamada Çin’in ekonomik gücünün Sovyetler Birliği’nin Soğuk Savaş döneminde oluşturduğu küresel tehditten bile daha büyük bir tehdide işaret ettiğini söylemişti.