ABD ve Slovenya Arasında 5G Mutabakatı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dört Orta ve Doğu Avrupa ülkesini kapsayan turunun Perşembe günkü ayağında Slovenya’daydı. Pompeo, Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar ile birlikte 5G mutabakatına imza attı. Pompeo, mutabakatın otoriter tehditlere ve Çin’in kişileri ve bilgiyi kontrol etme çabalarına karşı güvence sağladığını söyledi.
2011 yılından bu yana ilk kez bir ABD Dışişleri Bakanı, Slovenya’yı ziyaret etmiş oldu.
Mutabakatın imzalandığı Bled kentinde konuşan Pompeo, ‘‘Talih, hepimizin özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan Çin Komünist Partisi aleyhine dönüyor’’ dedi.
Pompeo, basına yaptığı açıklamada, Başkan Trump’ın eşi First Lady Melania Trump’ın da doğduğu ve büyüdüğü ülke olan Slovenya’ya selamlarını gönderdiğini kaydetti.
Slovenya’nın telekom şirketi, 5G ağını oluşturmaya başlamış ve yıl sonuna kadar ülkenin üçte birini 5G ağıyla donatacağını açıklamıştı.
Pompeo, Slovenyalı etkililerle görüşmelerindeki bir diğer önemli konunun ülkenin Rusya’ya olan bağımlılığını azaltarak enerji güvenliğinin sağlanması olacağını söyledi.
Pompeo, ‘‘Slovenya’nın ve tüm bölgenin siyasi bağımsızlığıyla ekonomik refahını sağlayacak temiz ve güvenilir enerji için gelecek nesil nükleer teknolojinin müthiş potansiyelinden söz ettik’’ diye konuştu.
Slovenya, nükleer santral sahibi olan tek eski Yugoslavya ülkesi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Perşembe günü imzalanan mutabakatın, hem AB hem de NATO için 5G güvenliğinin önemini ortaya koyduğunu söyledi. Sözcü Ortagus, Twitter mesajında, ‘‘Slovenya; güvenlik, mahremiyet ve fikri mülkiyetini korumaya kararlı olan ve sayısı her geçen gün artan ülkelerin arasına katıldı’’ dedi.
Geçen yıl aralarında Polonya, Estonya ve Çek Cumhuriyeti’nin olduğu ülkeler 5G tedarikçilerinin yabancı bir ülke tarafından kontrol edilmeyen firmalardan oluşacağı konusunda ABD ile anlaşmalar imzalamıştı.
Pompeo, Slovenya Başbakanı Janez Jansa ve Cumhurbaşkanı Borut Pahor’la da temaslarda bulunacak.
Pompeo, Çarşamba günü Çek Cumhuriyeti’nde yaptığı açıklamada Çin’in ekonomik gücünün Sovyetler Birliği’nin Soğuk Savaş döneminde oluşturduğu küresel tehditten bile daha büyük bir tehdide işaret ettiğini söylemişti.
Pompeo’nun bu açıklamaları, Çin’in Londra Büyükelçisi’nin ABD’yi Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde Pekin’le anlaşmazlık çıkarmaya çalışmakla suçlamasının ardından geldi.
ABD-Çin ilişkileri; iki ülke arasındaki ticaret savaşı, Pekin’in Corona virüsü salgını sürecindeki tutumu, Hong Kong için kabul ettiği sert güvenlik yasası ve Güney Çin Denizi’ndeki anlaşmazlıklar nedeniyle gergin.
Pompeo, Çarşamba günü Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis’le de bir araya gelmiş ve nükleer enerji işbirliğinin yanı sıra Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri arasında altyapı, enerji ve dijital ağ bağlantılarının kurulabilmesini içeren Üç Deniz Girişimi adlı siyasi platformu görüşmüştü.
Girişim, ismini bölgeyi çevreleyen üç deniz olan Baltık Denizi, Karadeniz ve Adriyatik Denizi’nden alıyor.
Pompeo, ziyareti çerçevesinde Avusturya’nın başkenti Viyana ve Polonya’nın başkenti Varşova’yı da ziyaret edecek.
Pompeo’nun Orta ve Doğu Avrupa ziyaretinin zamanlaması, Savunma Bakanlığı Pentagon’un yaklaşık 12 bin ABD askerini ülkeden çekmeye ve bunların bir kısmını Polonya ve diğer NATO ülkelerinde konuşlandırmaya hazırlandığı sürece denk geldi. Üst düzey yetkililer, bu hamleyi bir güvenlik gerekliliği olduğu gerekçesiyle savunurken Avrupa’da ve ABD içinde bazı çevreler, bu kararla ilgili endişelerini dile getiriyor.
Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa ve Avrasya ilişkilerinden sorumlu bakan yardımcısı vekili Büyükelçi Philip Reeker, Pompeo’nun ABD-Polonya Güçlendirilmiş İşbirliği Anlaşması’nı (EDCA) da temaslarında gündeme getireceğini kaydetti. Anlaşma, ”yaygın transatlantik güvenliğinin daha güçlendirilmesi için takvim” oluşturuyor.
Yetkililere göre savunma anlaşması, ABD’nin yaklaşık 1.000 ilave askeri dönüşümlü olarak Rusya’ya karşı dayanışmanın ve NATO’nun güçlendirilmesi amacıyla konuşlandırabilmesine olanak tanıyor. Polonya’da hali hazırda 4.500 kadar ABD askeri dönüşümlü olarak görev yapıyor.
Viyana’daysa Pompeo’nun Başbakan Sebastian Kurz ve Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile temaslarında ABD-Avusturya Stratejik Ortaklık anlaşmasının ve büyüyen ticari ilişkilerin ele alınması bekleniyor.
Avusturya aynı zamanda Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi’nin başkanlığını yürütüyor. Kurum, 2015’te İran’la yapılan ve ABD’nin çekildiği nükleer anlaşmayı da denetlemekle görevli.
Pompeo, kurumun başkanı Rafael Mariano Grossi’yle de bir araya gelecek. Washington, BM Güvenlik Konseyi üyelerine İran’a silah ambargosunun süresiz olarak uzatılması için karar alınması çağrısı yapıyor. İran’a silah ambargosu kararının süresi 18 Ekim’de sona erecek.
Pompeo ayrıca Haziran ayından Beyaz Saray’ı ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’yla da bir araya gelecek.
Polonya, Kuzey Akımı 2 projesini, Baltık Denizi üzerinden Rusya’nın doğalgaz ihraç kapasitesini arttıracağı gerekçesiyle Avrupa’nın enerji güvenliğine yönelik bir tehdit unsuru olarak görüyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen ay Kuzey Akımı 2 konusunda yatırım yapan ya da mühendislik faaliyetlerine dahil olan tarafların ABD’nin yaptırımlarına maruz kalabileceği uyarısında bulunmuştu.