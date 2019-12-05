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ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlatması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 00:52 | Son Güncelleme

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk: "ABD ile Sudan arasında 23 yıllık aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama sürecine tanıklık etmek harika bir şey. Bu, Sudan’ı yeniden inşa etmek ve onu dünyaya yeni ve gerçek yüzüyle sunmak için önemli bir adım"

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "ABD ile Sudan arasında 23 yıllık aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama sürecine tanıklık etmek harika bir şey. Bu, Sudan’ı yeniden inşa etmek ve onu dünyaya yeni ve gerçek yüzüyle sunmak için önemli bir adım" dedi.

Başbakan Hamduk, ABD Dışişleri Bakanlığının "iki ülkenin 23 yıllık aranın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını" duyurmasının ardından Facebook hesabından açıklama yaptı.

Hamduk, “ABD ile Sudan arasında 23 yıllık aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama sürecine tanıklık etmek harika bir şey. Bu, Sudan’ı yeniden inşa etmek ve onu dünyaya yeni ve gerçek yüzüyle sunmak için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Abdullah Hamduk, ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının ''terörü destekleyen ülkeler listesi''nden çıkarılma sürecini görüşmek üzere 4 gündür temaslarda bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD ve Sudan'ın 23 yıldır ilk kez karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi adına tarihi bir adım." ifadelerini kullanmıştı.

- Trump yönetimi Sudan'a yaptırımları kaldırmıştı

ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.

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ABD karşılıklı büyükelçi atanması Sudan

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