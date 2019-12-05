ABD ve Sudan'ın 23 yılın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlatması

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "ABD ile Sudan arasında 23 yıllık aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama sürecine tanıklık etmek harika bir şey. Bu, Sudan’ı yeniden inşa etmek ve onu dünyaya yeni ve gerçek yüzüyle sunmak için önemli bir adım" dedi.

Başbakan Hamduk, ABD Dışişleri Bakanlığının "iki ülkenin 23 yıllık aranın ardından karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını" duyurmasının ardından Facebook hesabından açıklama yaptı.

Hamduk, “ABD ile Sudan arasında 23 yıllık aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama sürecine tanıklık etmek harika bir şey. Bu, Sudan’ı yeniden inşa etmek ve onu dünyaya yeni ve gerçek yüzüyle sunmak için önemli bir adım." ifadelerini kullandı.

Abdullah Hamduk, ABD'li yetkililerle Sudan'ın adının ''terörü destekleyen ülkeler listesi''nden çıkarılma sürecini görüşmek üzere 4 gündür temaslarda bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ABD ve Sudan'ın 23 yıldır ilk kez karşılıklı büyükelçi atama süreci başlattığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu ikili ilişkilerimizin güçlendirilmesi adına tarihi bir adım." ifadelerini kullanmıştı.